Теряет вес, но не голос: Адель устроила шоу на свадьбе своей подруги

Сильно похудевшая Адель стала все чаще появляться на публике. Так, вечером 16 февраля 31-летняя певица выступила на свадьбе своей лучшей подруги Лауры Докрилл и напомнила всем нам о своем волшебном голосе.

С 2017-м исполнительница хита Hello взяла паузу в концертной деятельности и посвятила себя семье и воспитанию сына. Все эти годы Адель не выходила на сцену, но, похоже, свадьба лучшей подруги стала исключением из этого правила. Певица была рада приехать на торжественное мероприятие и, более того, выступить перед гостями.

Исполнительница порадовала публику не только хитом Rolling In The Deep, но и другими композициями из своего репертуара и даже вспомнила песню группы Spice Girls Spice Up Your Life. Все присутствующие активно подпевали звезде и заряжались ее энергией.

В этот вечер Адель была главным человеком на свадьбе — она не только веселила гостей, но и скрепила союз жениха и невесты, проведя обряд по всем правилам.

1 2 3 ... 8 Адель повеселилась на свадьбе своей подруги Лауры Докрилл

Нельзя не отметить и ее потрясающий внешний вид и удачно подобранный наряд — Адель, похудевшая на 45 кг, была одета в обтягивающий белый топ и пышную юбку с цветами. Вот это талия!