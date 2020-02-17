Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Теряет вес, но не голос: Адель устроила шоу на свадьбе своей подруги

Сильно похудевшая Адель стала все чаще появляться на публике. Так, вечером 16 февраля 31-летняя певица выступила на свадьбе своей лучшей подруги Лауры Докрилл и напомнила всем нам о своем волшебном голосе.

С 2017-м исполнительница хита Hello взяла паузу в концертной деятельности и посвятила себя семье и воспитанию сына. Все эти годы Адель не выходила на сцену, но, похоже, свадьба лучшей подруги стала исключением из этого правила. Певица была рада приехать на торжественное мероприятие и, более того, выступить перед гостями.

Исполнительница порадовала публику не только хитом Rolling In The Deep, но и другими композициями из своего репертуара и даже вспомнила песню группы Spice Girls Spice Up Your Life. Все присутствующие активно подпевали звезде и заряжались ее энергией.

В этот вечер Адель была главным человеком на свадьбе — она не только веселила гостей, но и скрепила союз жениха и невесты, проведя обряд по всем правилам.

Нельзя не отметить и ее потрясающий внешний вид и удачно подобранный наряд — Адель, похудевшая на 45 кг, была одета в обтягивающий белый топ и пышную юбку с цветами. Вот это талия!

Перейти к обсуждению


17 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @a.family.of, @jedidiahjenkins/Instagram
Теги

Певица Адель

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями
27 Комментариев
Гость 2020-02-10 14:53:00
176
"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
«Очень стыдно смотреть»: жена миллионера Наталья Давыдова показала свои ягодицы до увлечения спортом
38 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.