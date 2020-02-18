Оксана Самойлова отмечает начало 40-й недели беременности и обещает родить до 23 февраля

Для Оксаны Самойловой и Джигана рождение ребенка — самое ожидаемое событие этого года, которое должно случиться совсем скоро. Поэтому каждый день подписчики заходят к Оксане на страницу в надежде увидеть ту самую публикацию, но знаменитость продолжает выкладывать лишь фотографии с животом, заявляя, что поздравлять ее пока не с чем.
По словам Оксаны, она надеялась родить малыша в День святого Валентина, но к этому моменту ребенок решил еще «посидеть» в животе у мамы. Теперь Оксана рассчитывает на ближайшие праздники. А это, напомним, 23 февраля.
Подписчики уверены, что малыш появится на свет 20.02.2020 — именно на эту красивую дату делают ставки многие из них. Некоторые же прямым текстом заявляют Оксане, чтобы она делала кесарево именно в этот день.
Четвертая беременность Оксаны Самойловой проходит достаточно нервно для нее. Недавно звезда призналась, что начала терять вес от волнения. И даже отдых на теплых берегах Майами не может успокоить многодетную мать и избавить ее от мыслей о предстоящих родах.