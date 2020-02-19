Невеста Наталья Водянова уже примеряет белые наряды

37-летняя Наталья Водянова активно готовится к свадьбе с Антуаном Арно. Пока мы гадаем, кто из дизайнеров сошьет ей подвенечное платье, звездная невеста репетирует выход в белом.

Перед тем, как отправиться в Милан на Неделю моды, Наталья Водянова посетила Лондон. Там она приняла участие в нескольких показах и собрала представителей фэшн-индустрии на одном очень важном мероприятии. Речь идет о торжественном ужине сети отелей Maxx Royal Resorts, лицом которой стала российская супермодель.

Перед гостями Наталья появилась в белоснежном комбинезоне Stella McCartney. Чем не свадебный наряд? Кстати, некоторые уверены, что именно Стелла может стать автором подвенечного образа невесты. Многие же делают ставки на Dior и Ulyana Sergeenko.

На гала-ужин Водянова пригласила своих звездных друзей. Уверены, многие из них будут и на свадьбе Натальи и Антуана Арно. В этот вечер модель чествовали Шанина Шейк, Каролина Даур и другие.

1 2 3 ... 8 Антуан Арно встретил Наталью в 2008 году, когда она еще была замужем за Джастином Портманом

Официально Наталья Водянова объявила о своей помолвке с Антуаном Арно в начале 2020-го, хотя предложение руки и сердца получила год назад. Удивительно, что они вообще решились на свадьбу, ведь, как говорила сама Наташа, «штамп в паспорте точно не сделает отношения лучше».