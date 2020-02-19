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«Я поняла, что он был там не один»: Оксана Воеводина рассказала о последней встрече с мужем

В октябре прошлого года, когда в Сети активно обсуждался развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии, подруга королевы красоты заявила, что причиной расставания стали измены монарха. Похоже, она была права.

С осени 2019-го мы внимательно следим за развитием истории, которая легко могла бы стать основой мыльной оперы. Тут вам и настоящий король, и его красавица-супруга, и пышная свадьба, и рождение наследника, и скорое расставание со скандалами, интригами и расследованиями, а также преследованиями.

Оксана Воеводина не опускает руки и продолжает бороться за то, чтобы отец ее единственного сына признал наследника. Мухаммад V хранит молчание и отказывается выходить на связь с журналистами. Зато Оксана наконец решила с ними поговорить.

В начале этой недели королева красоты стала героиней нового ток-шоу Ксении Собчак «Док-ток». В первой части передачи она рассказала о пышной свадьбе с экс-королем Малайзии, об их знакомстве и планах на будущее. Во второй — о том, как осталась у разбитого корыта. 

В беседе с ведущей Оксана вспомнила тот день, когда поняла, что все кончено. Она находилась на последних сроках беременности. Лежала в одной из клиник швейцарского Лугано. Ее муж в это время был в Мюнхене.

Воеводина признается, тогда в их браке уже были проблемы. Мухаммад не отвечал на ее звонки, они общались только через мессенджеры. В определенный момент Оксана решила, что надо ехать, и вызвала такси. Через пять часов она была в Мюнхене.

Там ей не были рады ни сам король, ни его придворные. «Он попросил меня переночевать в другом месте. И тогда я поняла, что он был не один», — вспоминает Оксана.

Просьбу тогда еще законного супруга она выполнила и... улетела в Москву, где в скором времени на свет появился малыш Леон. В роддоме молодой матери вручили посылку от мэра Собянина, а вскором времени она оформила все документы, подтверждающие, что наследник малазийского трона является гражданином России.

Оксана Воеводина верит, что в скором времени Мухаммад захочет таки увидеться с сыном и признает свое отцовство. 

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19 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото @rihanapetra/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну что ж, если это правда, то она все верно сделала. С таким- очень тяжело было бы все нервы и силы вытрепал бы. Мой такой же был, не знал, что хотел и падок на женщин постоянно, влюбленность быстро исчезала. Малыш хороший.

  • Помню-помню, как ее папаша Горбатенко в прессе распинался, какой необыкновенно порядочный и высокоморальный человек его зять, когда папеньку спросили, как же это он свою дочь единственную за своего ровесника, которого он знать толком не знает, замуж отдает.

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