«Я не звезда, я — мальчик»: Александр Петров стал героем шоу «ОК на связи!»

Гостем выпуска «ОК на связи!» стал актер Александр Петров. В онлайн-шоу, съемки которого проходили на Катке ВДНХ, Александр ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники».



В интервью Петров рассказал про новый фильм «Лед 2», который вышел в прокат 14 февраля, шоу «Верь в стихи» и «Эстафетное интервью» и благотворительном фонде «Дом с маяком».

Александр Петров

Александр поведал про премьеру романтической сказки «Лед 2», которую снял режиссёр Жора Крыжовников («Горько!», «Звоните ДиКаприо!» и другие). По словам актера, первый фильм стал молодежным хулиганством, которое получилось, потому что энергия сошлась: «”Лед 2” — это фильм, который вырос, стал взрослее. Наверное можно сказать, что он лучше, чем первая часть, иначе зачем это все».

Александр Петров

Кроме премьеры нового фильма, разговор в интервью зашел и об авторском проекте Александра «Верь в стихи», в котором вместе с Петровым на сцену из зала выходят обычные зрители, чтобы прочитать свои произведения: «Чтобы выразить себя в стихах, человеку ничего не нужно, кроме бумаги и ручки. В моем проекте все читают свои стихи, это очень круто, ведь стихи — самый простой способ самореализации».

Александр Петров и Евгений Рыбов

Еще одной важная темой выпуска стала помощь благотворительному фонду «Дом с маяком», попечителем которого является Александр. Недавно у Петрова состоялась премьера еще одного проекта «Эстафетное интервью» — шоу, в котором на сцене происходит нестандартный «разговор» двух звезд. Все средства, вырученные с продажи билетов, идут в фонд «Дом с маяком».

Александр Петров

«Мне всегда казалось, что интервью это достаточно скучное занятие. Но ”Эстафетное интервью” — это шоу, когда мы по очереди немного издеваемся над друг другом. В первом выпуске я — над Сергеем Буруновым, во втором надо мной — Саша Гудков, а 5 марта к нам придет Максим Галкин и он уже оторвётся на Гудкове», — рассказал Петров.