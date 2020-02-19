В этом году радиостанция Monte Carlo продолжает успешно расширять федеральную сеть, и Скачки, которые состоятся на Центральном Московском Ипподроме 20 июня, станут знаковым мероприятием для бренда. В связи с этим в качестве фотографа для рекламной кампании был выбран звездный фотограф Владимир Широков.
Владимир Широков известен портретами звезд первой величины. Он работал с Аленом Делоном, Милой Йовович, Пеле, Кристиной Агилерой, Анастейшей, Тилем Швайгером, Федором Бондарчуком, Олесей Судзиловской, Ренатой Литвиновой, Николаем Басковым, Светланой Медведевой, Дмитрием Дюжевым и десятками других известных персон.
Его фотографии глубоко передают личность и оттенки настроения, поэтому его смело называют не просто фотографом, а художником.
Для съемки Еленой Север и Владимиром Широковым было выбрано несколько стильных лаконичных образов, дополненных шикарными шляпками – непременным атрибутом Скачек. В результате Владимир и Елена вышли за рамки афишного портрета, превратив фотосессию в произведение искусства.
Бренд радио Monte Carlo развивает коммуникацию с аудиторией, предоставляя премиальный контент. И фотосессия Елены Север для Скачек «Гран-При радио Monte Carlo» – важный акцент в построении имиджа мероприятия и всей радиостанции. Посмотрите как проходила фотосъемка прямо сейчас!
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