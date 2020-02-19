В этом году радиостанция Monte Carlo продолжает успешно расширять федеральную сеть, и Скачки, которые состоятся на Центральном Московском Ипподроме 20 июня, станут знаковым мероприятием для бренда. В связи с этим в качестве фотографа для рекламной кампании был выбран звездный фотограф Владимир Широков.