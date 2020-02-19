«Мужчины – это наша национальная катастрофа»: протоиерей Смирнов оскорбил не только женскую, но и мужскую часть населения

Еще не улеглись прежние волнения, как разгорелись новые. На пресс-конференции 18 февраля Димитрий Смирнов назвал русских мужчин «национальной катастрофой».

Отец Димитрий не собирается признавать свою ошибку. Вместо этого он активно оправдывается и поясняет, что фраза о «бесплатных проститутках» была вырвана из контекста. Пытаясь защитить женщин, священник оскорбил мужчин.

«Нашу беседу я начал с того, что наши мужчины — это национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую и говорит: ''Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов''. Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — заявил протоиерей на пресс-конференции информационного агентства « Национальная служба новостей ».

Высказывания Смирнова всегда вызывают бурную реакцию. А как иначе, если он, например, сравнивает регистрацию брака с покупкой автомобиля:

«Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера: спереди и сзади. Когда человек получает квартиру, он почему-то ее быстро регистрирует. А брак считается чем-то вообще третьестепенным».

Напомним, что на днях Димитрий назвал всех гражданских жен «бесплатными проститутками». На скандального священника сразу же обрушилась волна критики и негатива не только со стороны интернет-пользователей, но и знаменитостей.