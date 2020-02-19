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«Мужчины – это наша национальная катастрофа»: протоиерей Смирнов оскорбил не только женскую, но и мужскую часть населения

Еще не улеглись прежние волнения, как разгорелись новые. На пресс-конференции 18 февраля Димитрий Смирнов назвал русских мужчин «национальной катастрофой».

Отец Димитрий не собирается признавать свою ошибку. Вместо этого он активно оправдывается и поясняет, что фраза о «бесплатных проститутках» была вырвана из контекста. Пытаясь защитить женщин, священник оскорбил мужчин.

«Нашу беседу я начал с того, что наши мужчины — это национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую и говорит: ''Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов''. Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — заявил протоиерей на пресс-конференции информационного агентства «Национальная служба новостей».

Высказывания Смирнова всегда вызывают бурную реакцию. А как иначе, если он, например, сравнивает регистрацию брака с покупкой автомобиля:

«Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера: спереди и сзади. Когда человек получает квартиру, он почему-то ее быстро регистрирует. А брак считается чем-то вообще третьестепенным».

Напомним, что на днях Димитрий назвал всех гражданских жен «бесплатными проститутками». На скандального священника сразу же обрушилась волна критики и негатива не только со стороны интернет-пользователей, но и знаменитостей. 

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19 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Васильев/ТАСС, Вова Жабриков/URA.RU/TASS, @katyagordon, @lavu_beauty/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А мне импонирует его точка зрения.

  • Ну, вот, так бы сразу. А то в русских церквях во всех грехах только женщина виновата. Мне вообще на исповеди Батюшка нагрубил ни за что ни про что. Наверное, его все достали. И потом, у нас священнослужители одно место у алтаря чешут. Вот тебе и церковь. Обнаглели.

  • Гость

    Ну, вот, так бы сразу. А то в русских церквях во всех грехах только женщина виновата. Мне вообще на исповеди Батюшка нагрубил ни за что ни про что. Наверное, его все достали. И потом, у нас священнослужители одно место у алтаря чешут. Вот тебе и церковь. Обнаглели.

    Прижали его, вот и решил по-быстрому реабилитироваться)))

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