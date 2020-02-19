По мнению подписчиков, после развода с Ксенией актер перестал следить за собой — немного прибавил в весе и сменил стиль. Впрочем, Виторган счастлив в отношениях с Нино Нинидзе и ему совершенно все равно, что пишут диванные фэшн-критики в комментариях.