В Сети уверены, что Максим Виторган стал хуже одеваться после развода с Ксенией Собчак

Поклонники Максима Виторгана обратили внимание на его внешний вид. По мнению пользователей, когда Ксения Собчак следила за гардеробом экс-супруга, то он выглядел куда лучше. Теперь медиадива занимается стилем Константина Богомолова, который за короткий срок из режиссера в растянутом свитере превратился в светского модника.

19 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Последние публикации Максима Виторгана вызвали бурное обсуждение в Сети. Дело в том, что подписчики заметили изменения в стиле и внешности актера, причем не в лучшую сторону.

На днях Максим поделился снимком, на котором позирует у книжной полки в вареных джинсах, трикотажном пиджаке и бордовых кедах. Фолловерам образ показался как минимум аляпистым: «Пропал Собчаковский шик», «Какой ''модный''», «Нино не следит за стилем?»

По мнению подписчиков, после развода с Ксенией актер перестал следить за собой — немного прибавил в весе и сменил стиль. Впрочем, Виторган счастлив в отношениях с Нино Нинидзе и ему совершенно все равно, что пишут диванные фэшн-критики в комментариях.

Кстати, с новым избранником Собчак произошла ровно обратная ситуация. До встречи со светской львицей Константин Богомолов не славился стильными выходами и одевался не то чтобы плохо, но никакого отношения к моде это не имело. 

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Поклонники Виторгана уверены, что актер стал хуже одеваться
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Сейчас режиссер выходит в свет в брендовых нарядах, и не последнюю роль в этом сыграла его стильная супруга.

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