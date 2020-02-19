Последние публикации Максима Виторгана вызвали бурное обсуждение в Сети. Дело в том, что подписчики заметили изменения в стиле и внешности актера, причем не в лучшую сторону.
На днях Максим поделился снимком, на котором позирует у книжной полки в вареных джинсах, трикотажном пиджаке и бордовых кедах. Фолловерам образ показался как минимум аляпистым: «Пропал Собчаковский шик», «Какой ''модный''», «Нино не следит за стилем?»
По мнению подписчиков, после развода с Ксенией актер перестал следить за собой — немного прибавил в весе и сменил стиль. Впрочем, Виторган счастлив в отношениях с Нино Нинидзе и ему совершенно все равно, что пишут диванные фэшн-критики в комментариях.
Кстати, с новым избранником Собчак произошла ровно обратная ситуация. До встречи со светской львицей Константин Богомолов не славился стильными выходами и одевался не то чтобы плохо, но никакого отношения к моде это не имело.
Сейчас режиссер выходит в свет в брендовых нарядах, и не последнюю роль в этом сыграла его стильная супруга.
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