«Он любил жену, не мог ее оставить»: Дана Борисова рассказала, как в молодости забеременела от своего начальника в «Армейском магазине» и сделала аборт

43-летняя Дана Борисова в скором времени представит свои мемуары, в которых откровенно говорит о том, что происходило в ее жизни. Одна из глав книги посвящена работе в телепрограмме, которая и сделала Дану звездой.

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Телеведущая Дана Борисова стала известна благодаря передаче «Армейский магазин» на Первом канале. В 1993 году ведущая впервые появилась на экранах и сразу покорила сердца мужской части населения. 

На тот момент 17-летняя девушка и представить не могла, что станет ведущей программы на Первом канале. За время работы она объездила чуть ли не всю страну и даже была в зоне боевых действий в Чечне. Но что ей больше всего нравилось, так это постоянное внимание со стороны офицеров. Дана была провозглашена секс-символом. Не устоял перед ней и начальник «Армейского магазина».

«Мы с ним интимно сблизились, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил жену и не мог ее оставить», — вспоминает Дана в своих мемуарах, которые цитирует «СтарХит».

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Дана Борисова была ведущей передачи «Армейский магазин»
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Книгу «Жизнь под кайфом» звезда представит в марте. Дана обещает, что читатели узнают о ней всю правду.

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