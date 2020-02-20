На тот момент 17-летняя девушка и представить не могла, что станет ведущей программы на Первом канале. За время работы она объездила чуть ли не всю страну и даже была в зоне боевых действий в Чечне. Но что ей больше всего нравилось, так это постоянное внимание со стороны офицеров. Дана была провозглашена секс-символом. Не устоял перед ней и начальник «Армейского магазина».