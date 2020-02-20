Телеведущая Дана Борисова стала известна благодаря передаче «Армейский магазин» на Первом канале. В 1993 году ведущая впервые появилась на экранах и сразу покорила сердца мужской части населения.
На тот момент 17-летняя девушка и представить не могла, что станет ведущей программы на Первом канале. За время работы она объездила чуть ли не всю страну и даже была в зоне боевых действий в Чечне. Но что ей больше всего нравилось, так это постоянное внимание со стороны офицеров. Дана была провозглашена секс-символом. Не устоял перед ней и начальник «Армейского магазина».
«Мы с ним интимно сблизились, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил жену и не мог ее оставить», — вспоминает Дана в своих мемуарах, которые цитирует «СтарХит».
Книгу «Жизнь под кайфом» звезда представит в марте. Дана обещает, что читатели узнают о ней всю правду.
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