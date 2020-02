Застенчивая красавица Анжелика Ревва стала звездой западного глянца

Признаемся, мы — фанаты Анжелики Реввы. Красивая, обаятельная, скромная, милая, верная, она всегда радует нас появлением на мероприятиях и, конечно же, своими публикациями в соцсетях.



Анжелика Ревва долгое время находилась в тени своего звездного мужа. Видели мы ее разве что на мероприятиях, куда они всегда приходили вместе, или же на семейных фотографиях, которые появлялись в Инстаграме звездной супруги и мамы. Со временем публикаций в соцсетях Анжелики появлялось все больше, были среди них и эффектные кадры в купальниках — листать ленту стало еще интереснее.

Анжелика решила попробовать себя в дизайне одежды, решив сконцентрироваться лишь на детской, начала сотрудничать с брендами — в общем, можно сказать, что сама стала звездой. Неудивительно, что теперь ее активно приглашают сниматься для разных журналов. И не только российских, но и западных.

У Анжелики Реввы взяли интервью для западного глянца

20 февраля супруга Александра Реввы опубликовала на своей странице фото разворота глянцевого издания L'Officiel. Австрийского! В новом номере читателей журнала ждет большое интервью с Анжеликой. Пока не знаем, о чем именно, но нас зацепила фраза Angelika Revva is the perfect example of... Продолжите сами: Анжелика Ревва — прекрасный пример чего? Матери, жены, друга, бизнесвумен...