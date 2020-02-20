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Застенчивая красавица Анжелика Ревва стала звездой западного глянца

Признаемся, мы — фанаты Анжелики Реввы. Красивая, обаятельная, скромная, милая, верная, она всегда радует нас появлением на мероприятиях и, конечно же, своими публикациями в соцсетях. 

Анжелика Ревва долгое время находилась в тени своего звездного мужа. Видели мы ее разве что на мероприятиях, куда они всегда приходили вместе, или же на семейных фотографиях, которые появлялись в Инстаграме звездной супруги и мамы. Со временем публикаций в соцсетях Анжелики появлялось все больше, были среди них и эффектные кадры в купальниках — листать ленту стало еще интереснее. 

Анжелика решила попробовать себя в дизайне одежды, решив сконцентрироваться лишь на детской, начала сотрудничать с брендами — в общем, можно сказать, что сама стала звездой. Неудивительно, что теперь ее активно приглашают сниматься для разных журналов. И не только российских, но и западных.

20 февраля супруга Александра Реввы опубликовала на своей странице фото разворота глянцевого издания L'Officiel. Австрийского! В новом номере читателей журнала ждет большое интервью с Анжеликой. Пока не знаем, о чем именно, но нас зацепила фраза Angelika Revva is the perfect example of... Продолжите сами: Анжелика Ревва — прекрасный пример чего? Матери, жены, друга, бизнесвумен...

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20 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото @angelikarevva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анжелика Ревва

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Прекрасный пример пластики!

  • как же надоело, пропихивают ее везде

  • Щастья полные штаны)

  • Гость

    как же надоело, пропихивают ее везде

    Муж платит, вот и пропихивают. Жена Мартиросяна, что ли, не так? Или Брежнева какая-нибудь?

  • У нас в Россиюшке главное - штоб на Западе про нас прознали)

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