Если это правда, и у Сассексов ожидается пополнение в семействе, история с «Мегзитом» приобретает совершенно иной окрас. Возможно, узнав о беременности, супруги решили избежать стресса и общественного внимания, а также пожить в более или менее непринужденной обстановке.



Впрочем, не стоит забывать, что пользователи Сети то и дело приписывают беременность большинству звезд, и королевские особы в этом плане — не исключение. К тому же, маленькому Арчи еще не исполнилось и года. Быть может, у молодой мамы просто нет времени привести себя в форму, а потому она изящно прикрывает несовершенства фигуры с помощью подручных инструментов.