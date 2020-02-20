Комплексует или беременная: в Сети обсуждают попытки Меган Маркл прикрывать живот

Пользователи Сети заметили странности в поведении герцогини Сассекской, которая снова стала появляться на публике после «Мегзита»: есть подозрение, что в скором времени Меган Маркл и принц Гарри поприветствуют нового члена семьи. 

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл и принц Гарри признавались, что хотят завести не больше двух детей: мол, так гораздо лучше для экологии планеты. Тогда публика скептически отнеслась к заявлению Сассексов, надеясь, что в конечном итоге у них будет не меньше наследников, чем у Кембриджей.

После переезда в Канаду Меган Маркл практически не появлялась на людях и жила затворницей. Многие решили, что она пытается переждать бурю и избежать лишних обсуждений. Однако теперь в Сети появилась другая версия: герцогиня Сассекская находится в положении, а потому ищет уединения.

Меган Маркл и принц Гарри, 14 февраля 2020-го

Эти выводы пользователи Сети сделали после публикации свежих снимков Меган Маркл. На них супруга принца Гарри движется к машине, прикрывая живот объемными папками, которые ей, будем откровенны, совсем не нужны. Она могла бы передать их личному помощнику, телохранителю или, в конце концов, мужу. Поклонники Маркл отметили, что именно так она маскировала свою беременность Арчи до официального объявления двора. 

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Если это правда, и у Сассексов ожидается пополнение в семействе, история с «Мегзитом» приобретает совершенно иной окрас. Возможно, узнав о беременности, супруги решили избежать стресса и общественного внимания, а также пожить в более или менее непринужденной обстановке. 

Впрочем, не стоит забывать, что пользователи Сети то и дело приписывают беременность большинству звезд, и королевские особы в этом плане — не исключение. К тому же, маленькому Арчи еще не исполнилось и года. Быть может, у молодой мамы просто нет времени привести себя в форму, а потому она изящно прикрывает несовершенства фигуры с помощью подручных инструментов.

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Комментарии

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  • Если это так, то я рада за них, молодцы

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