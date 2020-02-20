24-летний хоккеист Никита Задоров назвал Дмитрия Тарасова «недалеким»

20 февраля главные страницы российских онлайн-СМИ украсило имя хоккеиста Никиты Задорова. К счастью, спортсмен не развелся, не судится с женой и не забирает у нее детей — с супругой Александрой Никита живет душа в душу вот уже четыре года и воспитывает с ней двухлетнюю дочку Софи. Так что же случилось? Все дело в словах, прозвучавших из уст 24-летнего защитника американского «Колорадо» в адрес Дмитрия Тарасова.