24-летний хоккеист Никита Задоров назвал Дмитрия Тарасова «недалеким»

В мире большого спорта хоть и не обходится без скандалов, интриг и расследований, все как-то поспокойнее, нежели в шоу-бизнесе. По крайней мере, спортсмены редко кидают в адрес друг друга колкости и оскорбления. Но без этого все же не обходится...

20 февраля 2020 · Текст: · Фото:

20 февраля главные страницы российских онлайн-СМИ украсило имя хоккеиста Никиты Задорова. К счастью, спортсмен не развелся, не судится с женой и не забирает у нее детей — с супругой Александрой Никита живет душа в душу вот уже четыре года и воспитывает с ней двухлетнюю дочку Софи. Так что же случилось? Все дело в словах, прозвучавших из уст 24-летнего защитника американского «Колорадо» в адрес Дмитрия Тарасова. 

Дмитрий, напомним, на этой неделе официально устроился на работу. Футболист стал частью команды казанского «Рубина» — в эти дни он как раз находится на сборах. Дома его ждут красавица-жена и две дочки, младшей из которой не исполнилось еще и месяца, так что в жизни Димы все хорошо. Идеальную картину мира спортсмена испортили слова Задорова. 

На днях Никита стал героем YouTube-шоу «Тафгерл» и в беседе с ведущей Аленой Гребеньковой рассказал о драках на льду, суевериях хоккеистов, Александре Овечкине и Олимпиаде. Как сюда попал футболист Тарасов?

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В адрес Дмитрия Тарасова вновь прозвучала критика
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Рассуждая о различиях между Америкой и Россией, Задоров отметил: «Думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий». Как сказали бы комментаторы, это неспортивное поведение! 

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Комментарии

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  • 3 раза перечитала слова этого "далекого", но ничего не поняла. Что он сказать-то хотел? Объясните, плиз.
  • Дак это ж правда...
  • Так так так...щас посмотрим видео, оценим этого фоккеиста, что решил прославиться.
  • Задоров зато далёкий)

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