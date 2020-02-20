Эко-вещи для новорожденных, ритуал очищения шалфеем и запуск дронов: как Саша Зверева готовится к свадьбе

Уже совсем скоро на пальце Саши Зверевой появится обручальное кольцо, а пока полным ходом идет подготовка к свадебной церемонии. В своем Инстаграме 38-летняя невеста приоткрыла завесу тайны.

В ночь с четверга на пятницу (по московскому времени) Саша Зверева выйдет замуж за своего американского возлюбленного по имени Дэн. Девушка планировала устроить «свадьбу года» с огромным количеством гостей и пышным торжеством, но в последний момент ее планы изменились.

«Мы решили создать этот чудесный день только для нас! Только я и он! И наши дети! Потом, правда, добавились родители. Мы арендовали красивейшее ранчо в самом моем любимом городке Калифорнии!» — рассказывала Зверева

Однако по инстаграм-историям девушки становится понятно, что свадьба будет не такой уж и скромной.



Накануне свадьбы Зверева посетила эко-магазин, где докупила все необходимое. Интересно, что внимание своих подписчиков она обратила не только на различные предметы декора, но и на вещи для новорожденных. Неужели Саша и правда ждет ребенка?

Вокруг ранчо уже летают дроны, которые будут транслировать церемонию онлайн, а в самом доме Саша проводит целый обряд со связкой белого шалфея, чтобы создать правильную энергетику для праздника. Вишенкой на торте стали большие ловцы снов, которые Зверева развесила над кроватью и на крыльце дома.

Свечи расставлены, гирлянды развешаны, вокруг уже царит праздничная атмосфера. До свадьбы остались считаные часы. Мы с нетерпением ждем церемонию и первые свадебные фото.