Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Эко-вещи для новорожденных, ритуал очищения шалфеем и запуск дронов: как Саша Зверева готовится к свадьбе

Уже совсем скоро на пальце Саши Зверевой появится обручальное кольцо, а пока полным ходом идет подготовка к свадебной церемонии. В своем Инстаграме 38-летняя невеста приоткрыла завесу тайны.

В ночь с четверга на пятницу (по московскому времени) Саша Зверева выйдет замуж за своего американского возлюбленного по имени Дэн. Девушка планировала устроить «свадьбу года» с огромным количеством гостей и пышным торжеством, но в последний момент ее планы изменились.

«Мы решили создать этот чудесный день только для нас! Только я и он! И наши дети! Потом, правда, добавились родители. Мы арендовали красивейшее ранчо в самом моем любимом городке Калифорнии!» — рассказывала Зверева.

Однако по инстаграм-историям девушки становится понятно, что свадьба будет не такой уж и скромной. 

Накануне свадьбы Зверева посетила эко-магазин, где докупила все необходимое. Интересно, что внимание своих подписчиков она обратила не только на различные предметы декора, но и на вещи для новорожденных. Неужели Саша и правда ждет ребенка? 

Вокруг ранчо уже летают дроны, которые будут транслировать церемонию онлайн, а в самом доме Саша проводит целый обряд со связкой белого шалфея, чтобы создать правильную энергетику для праздника. Вишенкой на торте стали большие ловцы снов, которые Зверева развесила над кроватью и на крыльце дома.

Свечи расставлены, гирлянды развешаны, вокруг уже царит праздничная атмосфера. До свадьбы остались считаные часы. Мы с нетерпением ждем церемонию и первые свадебные фото.

Перейти к обсуждению 1


20 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @sashazvereva/Instagram
Теги

Саша Зверева

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Че-та ржу😆😆😆

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.