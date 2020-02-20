Похудевшая на 20 кг Скулкина выложила фото в облегающих легинсах

Борьбу с лишним весом Екатерина Скулкина начала несколько лет назад и пока что уверенно держит оборону. А мы смотрим на нее и не скрываем своего восхищения.

Екатерина Скулкина поделилась фотографией, которую должен видеть каждый. Яркая футболка и облегающие легинсы подчеркивают фигуру актрисы. Да, регулярные походы в спортзал, диета и сила воли дают о себе знать.

«Новый сезон тренировок», — сообщает нам Скулкина.

Поклонники звезды уже оценили как ее фото, так и отличную физическую форму. Многие удивляются, где же она находит время на спорт? Ведь с бешеным гастрольным графиком артисты и поспать нормально не успевают.

«Дерзкая и красивая», «Очень крутое преображение», «Прекрасный результат», — восхищаются подписчики. И мы с ними согласны!

1 2 3 ... 9 В начале карьеры Екатерина сильно переживала из-за своей полноты

Считаем, что пример Екатерины и этот снимок являются отличной мотивацией — отложить телефон в сторону, взять себя в руки и отправиться в спортзал, на пробежку или даже просто на прогулку. Ведь движение — это жизнь. И отличная фигура!