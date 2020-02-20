Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Похудевшая на 20 кг Скулкина выложила фото в облегающих легинсах

Борьбу с лишним весом Екатерина Скулкина начала несколько лет назад и пока что уверенно держит оборону. А мы смотрим на нее и не скрываем своего восхищения. 

Екатерина Скулкина поделилась фотографией, которую должен видеть каждый. Яркая футболка и облегающие легинсы подчеркивают фигуру актрисы. Да, регулярные походы в спортзал, диета и сила воли дают о себе знать. 

«Новый сезон тренировок», — сообщает нам Скулкина.

Поклонники звезды уже оценили как ее фото, так и отличную физическую форму. Многие удивляются, где же она находит время на спорт? Ведь с бешеным гастрольным графиком артисты и поспать нормально не успевают. 

«Дерзкая и красивая», «Очень крутое преображение», «Прекрасный результат», — восхищаются подписчики. И мы с ними согласны!

Считаем, что пример Екатерины и этот снимок являются отличной мотивацией — отложить телефон в сторону, взять себя в руки и отправиться в спортзал, на пробежку или даже просто на прогулку. Ведь движение — это жизнь. И отличная фигура! 

Перейти к обсуждению


20 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @eskulkina/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Екатерина Скулкина

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.