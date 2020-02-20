АняОтрастиЧелку: поклонники Седоковой бунтуют против ее новой прически

У Анны Седоковой произошло важное событие — она впервые в жизни сделала себе челку, о чем тут же сообщила в соцсетях. Поклонники не оценили и требуют вернуть все назад.

37-летняя Анна Седокова не перестает экспериментировать со своими волосами. То покрасит их в малиновый, то высветлит, то завьет кудри, то заплетет мелкие косы. В этот раз она решилась на нечто большее — звезда впервые в жизни выстригла себе челку.

«99% людей сказали, что я пожалею», — подписала снимок звезда. Не знаем, как сама Анна, но ее подписчики в шоке. О чем тут же ей сообщили.

Многие посчитали, что челка значительно старит артистку, лет так на 10. На шум подоспели и парикмахеры, которые также захотели поделиться своим мнением, но только уже с профессиональной точки зрения.

1 2 3 ... 8 Анна любит иногда что-то менять в своей внешности

Впрочем, нашлись и защитники этого бьюти-эксперимента. «Волосы — не зубы, отрастут», «Если хочется, то надо делать. Вот и все», — заявили интернет-пользователи. И действительно, зачем же так набрасываться?