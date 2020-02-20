Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

#АняОтрастиЧелку: поклонники Седоковой бунтуют против ее новой прически

У Анны Седоковой произошло важное событие — она впервые в жизни сделала себе челку, о чем тут же сообщила в соцсетях. Поклонники не оценили и требуют вернуть все назад.

37-летняя Анна Седокова не перестает экспериментировать со своими волосами. То покрасит их в малиновый, то высветлит, то завьет кудри, то заплетет мелкие косы. В этот раз она решилась на нечто большее — звезда впервые в жизни выстригла себе челку. 

 «99% людей сказали, что я пожалею», — подписала снимок звезда. Не знаем, как сама Анна, но ее подписчики в шоке. О чем тут же ей сообщили. 

Многие посчитали, что челка значительно старит артистку, лет так на 10. На шум подоспели и парикмахеры, которые также захотели поделиться своим мнением, но только уже с профессиональной точки зрения.

Впрочем, нашлись и защитники этого бьюти-эксперимента. «Волосы — не зубы, отрастут», «Если хочется, то надо делать. Вот и все», — заявили интернет-пользователи. И действительно, зачем же так набрасываться? 

Перейти к обсуждению 1


20 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @annasedokova,/Instagram, Андрей Калымков/Woman.ru
Теги

Анна Седокова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Парик, что ли, примерила? Ужасный. И черные брови напугали еще. Жуть какая-то.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.