«От меня и не такие беременели»: удивительная история любви и счастья родителей Алексея Воробьева

21 февраля свой день рождения празднует мама Алексея Воробьева. По этому поводу певец выложил пост в Инстаграме и поделился с подписчиками семейной историей.

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В эту пятницу Алексей Воробьев решил поздравить свою маму с днем рождения немного необычным способом, вкратце рассказав ее историю жизни.

Оказывается, в 23 года Надежде Николаевне был поставлен страшный диагноз. Врачи сообщили, что она не сможет иметь детей из-за удаления яичника. 

Архивное фото семьи Воробьевых

Как вы уже догадались, у этой истории счастливый конец! Вскоре Надежда познакомилась с будущим отцом Алексея Владимиром Воробьевым. Они встретились в троллейбусе и разговорились.

«Папа сказал ей, что ''от него и не такие беременели''», — написал Алексей.

Одна единственная фраза перевернула жизнь двух незнакомых ранее людей. Надежда была так воодушевлена уверенностью Владимира, что на следующий день они уже были в ЗАГСе.

Мужик сказал — мужик сделал. Надежда и Владимир вместе уже 35 лет. За это время в их семье появилось трое детей: Сергей, Алексей и Галина.

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Алексей Воробьев поделился историей знакомства родителей
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В отличие от младших детей, старший сын Надежды и Владимира уже более 6 лет не общается с родителями из-за личных конфликтов.

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