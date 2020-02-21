В эту пятницу Алексей Воробьев решил поздравить свою маму с днем рождения немного необычным способом, вкратце рассказав ее историю жизни.
Оказывается, в 23 года Надежде Николаевне был поставлен страшный диагноз. Врачи сообщили, что она не сможет иметь детей из-за удаления яичника.
Как вы уже догадались, у этой истории счастливый конец! Вскоре Надежда познакомилась с будущим отцом Алексея Владимиром Воробьевым. Они встретились в троллейбусе и разговорились.
«Папа сказал ей, что ''от него и не такие беременели''», — написал Алексей.
Одна единственная фраза перевернула жизнь двух незнакомых ранее людей. Надежда была так воодушевлена уверенностью Владимира, что на следующий день они уже были в ЗАГСе.
Мужик сказал — мужик сделал. Надежда и Владимир вместе уже 35 лет. За это время в их семье появилось трое детей: Сергей, Алексей и Галина.
В отличие от младших детей, старший сын Надежды и Владимира уже более 6 лет не общается с родителями из-за личных конфликтов.
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