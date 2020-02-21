В эту пятницу Алексей Воробьев решил поздравить свою маму с днем рождения немного необычным способом, вкратце рассказав ее историю жизни.

Оказывается, в 23 года Надежде Николаевне был поставлен страшный диагноз. Врачи сообщили, что она не сможет иметь детей из-за удаления яичника.