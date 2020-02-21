«Хочешь несколько необычных фактов обо мне?» — спросила у фолловеров Юлия. А затем опубликовала 10 заявлений, которые мало кто знал.



«Я могу начать смотреть фильм с любого момента, и меня нисколько это не смущает. В детстве иногда с подругами плевались с балкона и бросались грязью. Никогда не пробовала сигареты. Отлично ориентируюсь по картам и не очень люблю навигатор. В детстве выучила учебник по химии наизусть. Жутко боюсь погружения под воду (фобия появилась после конкурса на проекте ''Последний герой''», — поделилась Юлия.