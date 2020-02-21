Пользователи Сети не перестают восхищаться фигурой 37-летней Юлии Ковальчук. Рельефный пресс, подкачанные ноги, да и с понятием «целлюлит» она не знакома. Поклонники певицы были уверены, что все это — заслуга упорного труда в спортзале и правильного питания. Однако 21 февраля Ковальчук расставила все точки над i и призналась, что все не так просто.
«Хочешь несколько необычных фактов обо мне?» — спросила у фолловеров Юлия. А затем опубликовала 10 заявлений, которые мало кто знал.
«Я могу начать смотреть фильм с любого момента, и меня нисколько это не смущает. В детстве иногда с подругами плевались с балкона и бросались грязью. Никогда не пробовала сигареты. Отлично ориентируюсь по картам и не очень люблю навигатор. В детстве выучила учебник по химии наизусть. Жутко боюсь погружения под воду (фобия появилась после конкурса на проекте ''Последний герой''», — поделилась Юлия.
Также она призналась, что порой может голодать в течение многих дней. «Когда работаю или снимаюсь, могу сутками не есть (это плохо кстати!)» — поведала Ковальчук.
Поклонники не на шутку обеспокоились этим заявлением. «Юля, надо себя беречь», «Вот почему вы такая худенькая?» — написали они. И мы с ними согласны! Какая бы загруженность ни была, следить за своим здоровьем и вовремя обедать крайне важно.
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