«Когда работаю, могу сутками не есть»: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своей стройности

Всегда стройная и подтянутая Юлия Ковальчук поделилась не слишком здоровым секретом безупречной фигуры: оказывается, периодически она может голодать несколько дней подряд. 

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Юлия Ковальчук

Пользователи Сети не перестают восхищаться фигурой 37-летней Юлии Ковальчук. Рельефный пресс, подкачанные ноги, да и с понятием «целлюлит» она не знакома. Поклонники певицы были уверены, что все это — заслуга упорного труда в спортзале и правильного питания. Однако 21 февраля Ковальчук расставила все точки над i и призналась, что все не так просто.

«Хочешь несколько необычных фактов обо мне?» — спросила у фолловеров Юлия. А затем опубликовала 10 заявлений, которые мало кто знал. 

«Я могу начать смотреть фильм с любого момента, и меня нисколько это не смущает. В детстве иногда с подругами плевались с балкона и бросались грязью. Никогда не пробовала сигареты. Отлично ориентируюсь по картам и не очень люблю навигатор. В детстве выучила учебник по химии наизусть. Жутко боюсь погружения под воду (фобия появилась после конкурса на проекте ''Последний герой''», — поделилась Юлия. 

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Юлия Ковальчук поделилась своим секретом стройности
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Также она призналась, что порой может голодать в течение многих дней. «Когда работаю или снимаюсь, могу сутками не есть (это плохо кстати!)» — поведала Ковальчук. 

Поклонники не на шутку обеспокоились этим заявлением. «Юля, надо себя беречь», «Вот почему вы такая худенькая?» — написали они. И мы с ними согласны! Какая бы загруженность ни была, следить за своим здоровьем и вовремя обедать крайне важно. 

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