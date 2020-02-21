Паулина Андреева выглядит неузнаваемо в трениках и растянутой майке-«алкоголичке»

31-летняя Паулина Андреева одевается лаконично, но всегда очень стильно. Как в обычной жизни, так и в светской. А как она выглядит во время долгих репетиций в театре? Смотрите в нашем материале.



Паулина Андреева — девушка во всех смыслах замечательная: красивая, скромная, трудолюбивая, спокойная. И одевается всегда классно. Про таких обычно говорят, что они и в мешке из-под картошки будут выглядеть на миллион. В мешке, может, будут, а вот в трениках и майке-алкголичке — большой вопрос.

В таком виде красавицу-супругу Федора Бондарчука запечатлел Станислав Дужников, а случилось это на репетиции спектакля «Чайка». Паулина как раз проходила сцену с Игорем Верником.

Треники на размер больше, майка, кроссовки, убранные за уши волосы — вот она изнанка театрального мира, когда репетируешь до часу ночи и до седьмого пота и уже не важно, как выглядишь.

1 2 3 ... 8 Паулина Андреева — одна из самых красивых и стильных российских актрис

Ничего криминального тут, конечно же, нет. Просто непривычно. Паулина же всегда либо в джинсах и черных жакетах с белыми футболками, либо в платьях Bohemique. А тут треники!