Фанаты недоумевают, почему Максим Галкин отправился в отпуск с детьми без жены

Столичная зима в этом году выдалась бесснежной — даже на лыжах не покататься. Вот и приходится уезжать за границу. Максим Галкин решил рвануть в сторону Италии — вместе с детьми он отправился на знаменитый горнолыжный курорт Арабба.
Хрустальный воздух, белоснежные склоны, Гарри и Лиза, без страха и упрека рассекающие на лыжах — красота! Но где же Алла? Именно этим вопросом задались интернет-пользователи после того, как поставили фотографиям Максима лайки.
Алла Борисовна в Москве, ведет активную светскую жизнь. На днях посетила пресс-показ мюзикла «Шахматы», встретилась там с друзьями, отлично провела время. У нее все хорошо!
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