Фанаты недоумевают, почему Максим Галкин отправился в отпуск с детьми без жены

Звездам от своих подписчиков не спрятаться, не скрыться. Вот, например, Максим Галкин поехал отдыхать с детьми на горнолыжный курорт.  А его завалили вопросами: где жена?

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Столичная зима в этом году выдалась бесснежной — даже на лыжах не покататься. Вот и приходится уезжать за границу. Максим Галкин решил рвануть в сторону Италии — вместе с детьми он отправился на знаменитый горнолыжный курорт Арабба. 

Хрустальный воздух, белоснежные склоны, Гарри и Лиза, без страха и упрека рассекающие на лыжах — красота! Но где же Алла? Именно этим вопросом задались интернет-пользователи после того, как поставили фотографиям Максима лайки.

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Максим Галкин: «Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная!»
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Алла Борисовна в Москве, ведет активную светскую жизнь. На днях посетила пресс-показ мюзикла «Шахматы», встретилась там с друзьями, отлично провела время. У нее все хорошо!

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