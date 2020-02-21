Вид сзади: Вики Одинцову перепутали с Ким Кардашьян

Прекрасная Вики Одинцова продолжает радовать своих подписчиков жаркими и откровенными фотографиями. На последней она так похожа на Ким Кардашьян, что мы сами не сразу поняли, кто же запечатлен на снимке.

21 февраля 2020 · Текст: Анна Федорова · Фото: @viki_odintcova, @mavrin/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru