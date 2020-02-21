Вид сзади: Вики Одинцову перепутали с Ким Кардашьян

Прекрасная Вики Одинцова продолжает радовать своих подписчиков жаркими и откровенными фотографиями. На последней она так похожа на Ким Кардашьян, что мы сами не сразу поняли, кто же запечатлен на снимке.

21 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Стройная талия, пышные формы, загорелая и гладкая кожа — у Вики Одинцовой есть все, чтобы гордо носить звание звезды Инстаграма. Девушка прекрасно понимает, какими данными ее наградила природа, и охотно их демонстрирует — ее аккаунт пестрит красивыми и порой откровенными кадрами.

Так, на последней фотографии модель позирует в черном полупрозрачном купальнике, повернувшись к нам спиной. Или это Ким Кардашьян? Согласитесь, похожи!

«Жара», — подписала Вики.

«Богиня», «Королева», — ответили ей подписчики.

...
У Вики Одинцовой очень красивая фигура
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Свободно ли сейчас сердце Вики, никто не знает. В декабре прошлого года ей приписывали роман с миллионером из Казахстана, но в скором времени эту информацию опровергли.

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Комментарии

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  • А можно поподробнее про опровержение романа с казахским миллионЭром?

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