Вид сзади: Вики Одинцову перепутали с Ким Кардашьян

Стройная талия, пышные формы, загорелая и гладкая кожа — у Вики Одинцовой есть все, чтобы гордо носить звание звезды Инстаграма. Девушка прекрасно понимает, какими данными ее наградила природа, и охотно их демонстрирует — ее аккаунт пестрит красивыми и порой откровенными кадрами.
Так, на последней фотографии модель позирует в черном полупрозрачном купальнике, повернувшись к нам спиной. Или это Ким Кардашьян? Согласитесь, похожи!
«Жара», — подписала Вики.
«Богиня», «Королева», — ответили ей подписчики.
Свободно ли сейчас сердце Вики, никто не знает. В декабре прошлого года ей приписывали роман с миллионером из Казахстана, но в скором времени эту информацию опровергли.
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