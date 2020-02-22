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Дочери помогают Оксане Самойловой гулять с новорожденным, пока она полностью не восстановилась после 4-го кесарева

Совсем недавно Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Теперь бизнесвумен активно делится с фолловерами кадрами с маленьким сыном и подробностями о первых днях его жизни. 
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

18 февраля 34-летний Джиган и 31-летняя Оксана Самойлова в очередной раз стали родителями. У звездной пары появился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. 

Ранее Оксана признавалась, что четвертая беременность на удивление легко далась ей: до самого конца срока она вела активный образ жизни и почти не набрала в весе.

Несмотря на это, роды Самойловой сложно назвать простыми. Это было ее четвертое кесарево подряд, которое осложнилось тем, что малыш появился на свет раньше ожидаемого срока. 

Впрочем, все это нисколько не обеспокоило супругу рэпера. Уже на третий день после появления сына она выписалась из перинатального центра и отправилась к своей большой семье. 

Не прошло и дня после этого, как бизнесвумен уже вышла на первую прогулку с крохой.

Конечно, пока молодой маме еще сложно вести привычный образ жизни. Именно поэтому старшие дочери помогают ей катать коляску с Давидом — такое занятие приносит им огромное удовольствие.

Самойлова рада, что первые месяцы жизни сына проведет в теплом Майами. «Классно, что здесь вечное лето. Сразу после выписки можно идти гулять с новорожденным и не трястись, что с ним что-то случится», — поделилась своим мнением знаменитость. 

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22 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @samoylovaoxana, @iamgeegun/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какое счастье жить в лете, февраль, дети в шортах и футболках на велосипедах! Когда-нибудь я психану и перееду в тепло, на юг:))

  • Штампуют как на конвейере)

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