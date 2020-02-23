Беременная возлюбленная Илона Маска называет их будущего ребенка «они»

Несколько недель назад певица Граймс объявила, что находится на последних месяцах беременности. А на днях избранница одного из самых завидных холостяков мира Илона Маска более подробно высказалась о будущем малыше.

Илон Маск и Граймс

48-летний Илон Маск и 31-летняя Граймс встречаются уже два года, но предпочитают не афишировать свои отношения. Несмотря на это, недавно певица объявила, что ждет ребенка от основателя крупнейших мировых IT-проектов.

Граймc славится эпатажем, поэтому сначала многие не поверили тому, что она действительно находится в положении.

Впрочем, в скором времени артистка поделилась фотографией с округлившимся животом и стала снимать видео для своего YouTube-канала, посвященные беременности.

На днях Граймс провела онлайн-трансляцию, во время которой отвечала на вопросы поклонников о личной жизни. Конечно же, многие из них касались ее скорых родов.

Один из фанатов спросил будущую маму, когда она раскроет пол ребенка.

Молодая женщина ответила, что не собирается делиться этой информацией, а затем стала говорить о будущем малыше во множественном числе, называя его «они».



«Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена. Я не думаю, что они могут согласиться быть известными или быть публичными», — высказалась Граймс.



1 2 3 ... 10 Кажется, Илон Маск и Граймс будут очень прогрессивными родителями

Певица намекнула, что поддерживает современные взгляды о самостоятельной идентификации ребенком своего пола. Вполне возможно, Граймс и Илон Маск действительно дадут полную свободу наследнику в самоопределении.