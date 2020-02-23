Беременная возлюбленная Илона Маска называет их будущего ребенка «они»

48-летний Илон Маск и 31-летняя Граймс встречаются уже два года, но предпочитают не афишировать свои отношения. Несмотря на это, недавно певица объявила, что ждет ребенка от основателя крупнейших мировых IT-проектов.
Впрочем, в скором времени артистка поделилась фотографией с округлившимся животом и стала снимать видео для своего YouTube-канала, посвященные беременности.
На днях Граймс провела онлайн-трансляцию, во время которой отвечала на вопросы поклонников о личной жизни. Конечно же, многие из них касались ее скорых родов.
Молодая женщина ответила, что не собирается делиться этой информацией, а затем стала говорить о будущем малыше во множественном числе, называя его «они».
«Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена. Я не думаю, что они могут согласиться быть известными или быть публичными», — высказалась Граймс.
Певица намекнула, что поддерживает современные взгляды о самостоятельной идентификации ребенком своего пола. Вполне возможно, Граймс и Илон Маск действительно дадут полную свободу наследнику в самоопределении.