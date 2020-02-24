«Это пугает некоторых мужчин»: Ирина Шейк объяснила, почему до сих пор одинока

В прошлом году Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, вместе с которым растит маленькую дочь. На днях топ-модель впервые за долгое время высказалась о переменах в своей личной жизни. 

24 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

В начале лета 2019-го СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Звезды были вместе четыре года. 

Топ-модель и актер до сих пор почти не комментируют свой разрыв, тем самым порождая множество слухов. 

Так, многие поклонники заподозрили, что в расставании пары может быть виновата Леди Гага, которая сыграла возлюбленную Купера в фильме «Звезда родилась». 

Ирина Шейк

Журналисты не оставляют попыток выведать у экс-возлюбленных хотя бы что-нибудь касаемо их личной жизни. На днях представители прессы снова окружили Ирину Шейк. 

В рамках Недели моды в Милане модель представила новую линию белья Intimissimi, амбассадором которого является. 

Россиянка призналась, что не жалеет о разрыве с голливудским актером. «Два великих человека не всегда могут стать хорошей парой. Мы были рады испытать все то, что с нами произошло», — цитирует слова Шейк издание The Sun. 

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Прошлым летом Ирина Шейк и Брэдли Купер перестали быть парой
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Кроме того, Ирина призналась, что у нее весьма сложный характер, с которым далеко не каждый сможет совладать. «Я знаю, чего хочу. И мне кажется, это пугает некоторых мужчин», — загадочно резюмировала топ-модель. 

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Комментарии

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  • Для запада Ира совсем молоденькая и очень красивая. Так что она вполне завидная невеста. Тем более , что не бедная и знаменитая. Так что будет ей из кого выбрать. Не в России же .....
  • Весь мир в курсе, почему Шейк "одинока", что там было с Купером и так далее. Но никто ее и не судит, - карьера модели сегодня есть, а завтра нет, а она зарабатывает деньги на обеспеченную старость законным, вполне этичным и безобидным путем. ))
  • Может не великих, а хороших?))

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