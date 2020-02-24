В начале лета 2019-го СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Звезды были вместе четыре года.
Топ-модель и актер до сих пор почти не комментируют свой разрыв, тем самым порождая множество слухов.
Так, многие поклонники заподозрили, что в расставании пары может быть виновата Леди Гага, которая сыграла возлюбленную Купера в фильме «Звезда родилась».
Журналисты не оставляют попыток выведать у экс-возлюбленных хотя бы что-нибудь касаемо их личной жизни. На днях представители прессы снова окружили Ирину Шейк.
В рамках Недели моды в Милане модель представила новую линию белья Intimissimi, амбассадором которого является.
Россиянка призналась, что не жалеет о разрыве с голливудским актером. «Два великих человека не всегда могут стать хорошей парой. Мы были рады испытать все то, что с нами произошло», — цитирует слова Шейк издание The Sun.
Кроме того, Ирина призналась, что у нее весьма сложный характер, с которым далеко не каждый сможет совладать. «Я знаю, чего хочу. И мне кажется, это пугает некоторых мужчин», — загадочно резюмировала топ-модель.
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