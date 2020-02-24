В начале лета 2019-го СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Звезды были вместе четыре года.

Топ-модель и актер до сих пор почти не комментируют свой разрыв, тем самым порождая множество слухов.

Так, многие поклонники заподозрили, что в расставании пары может быть виновата Леди Гага, которая сыграла возлюбленную Купера в фильме «Звезда родилась».