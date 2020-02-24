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Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз

Прекрасные новости пришли к нам в понедельник поздним вечером — Анастасия Шубская беременна во второй раз. Об этом красавица-супруга Александра Овечкина объявила в своем Инстаграме, сопроводив пост красивыми семейными фотографиями. 

«Мы очень тебя ждем», — этим коротким и трогательным сообщением Анастасия Шубская объявила о своей второй беременности. Новость она опубликовала в Инстаграме, сопроводив ее фотографиями. В кадре Настя позирует в компании супруга Александра Овечкина и их сына Сережи.

Первенец пары появился на свет в августе 2018-го — через год после пышной свадьбы. Мальчика назвали в честь погибшего брата Александра. Сергей Овечкин умер в автокатастрофе, когда будущему знаменитому хоккеисту было всего 10 лет.

Кого супруги ждут на этот раз — пока загадка. Судя по размеру живота Анастасии, счастливого события стоит ждать ближе к лету. А пока что Овечкины принимают поздравления. Звездные друзья в лице Анны Седоковой, Елены Захаровой, Ольги Орловой и Анжелики Реввы уже отметились с комментариями под публикацией Шубской. Woman.ru присоединяется и желает Насте легкой беременности. 

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24 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото @nastyashubskaya/Instagram
Теги

Анастасия Шубская, Александр Овечкин

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень приятная семья! И сынуля какой милый) Поздравляю!

  • Миллионы людей ждут детей в данный момент, почему вумену так радостно только за Овечкиных ? Мессию ждут ?

  • Если и у этих будет мальчик, Тарасов утопится. Вокруг все рожают и рожают пацанов, даже у Джигана - и у того уже сын родился) Овечкиным поздравления, конечно

  • У Джигана с четвертого захода только сын получился, какие Тарасова годы ))

  • Ну все, гинекологическая тема продолжается.

  • Хорошая семья.Ни них приятно смотреть.Поздравляю.

  • Конечно, им бы девочку)

  • Гость

    Конечно, им бы девочку)

    В каком смысле "конечно"? А если они хотят мальчика - тоже надо девочку?

  • Особенно "приятно" на него смотреть.

  • Гость

    Миллионы людей ждут детей в данный момент, почему вумену так радостно только за Овечкиных ? Мессию ждут ?

    Почти. Ведь это будет новый член Putinteam - детища Овечкина.

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