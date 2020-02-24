Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз

Прекрасные новости пришли к нам в понедельник поздним вечером — Анастасия Шубская беременна во второй раз. Об этом красавица-супруга Александра Овечкина объявила в своем Инстаграме, сопроводив пост красивыми семейными фотографиями.



«Мы очень тебя ждем», — этим коротким и трогательным сообщением Анастасия Шубская объявила о своей второй беременности. Новость она опубликовала в Инстаграме, сопроводив ее фотографиями. В кадре Настя позирует в компании супруга Александра Овечкина и их сына Сережи.

Первенец пары появился на свет в августе 2018-го — через год после пышной свадьбы. Мальчика назвали в честь погибшего брата Александра. Сергей Овечкин умер в автокатастрофе, когда будущему знаменитому хоккеисту было всего 10 лет.

Кого супруги ждут на этот раз — пока загадка. Судя по размеру живота Анастасии, счастливого события стоит ждать ближе к лету. А пока что Овечкины принимают поздравления. Звездные друзья в лице Анны Седоковой, Елены Захаровой, Ольги Орловой и Анжелики Реввы уже отметились с комментариями под публикацией Шубской. Woman.ru присоединяется и желает Насте легкой беременности.