Наталья Водянова считает, что ее 13-летняя дочь могла бы позировать Леонардо да Винчи

Наталья Водянова воспитывает четверых сыновей и одну красавицу-дочь. Как и любая мама, модель очень гордится своей наследницей и, судя по всему, прочит ей модельное будущее.

Наталья Водянова со старшими детьми

37-летняя Наталья Водянова — мама огромного семейства. На данный момент у супермодели четыре сына и всего одна дочь — 13-летняя Нева, рожденная в браке с Джастином Портманом.

Девочка растет очень творческой личностью. Нева обожает выращивать растения, умело играет на фортепиано и нередко позирует с мамой во время фотосессий.

Скорее всего, со временем наследница звезды пойдет по ее стопам и начнет завоевывать фэшн-индустрию. Кстати, ее старший брат Лукас уже позирует для модных брендов и дефилирует по подиуму.

В минувшие выходные Наталья вместе с детьми посетила выставку работ Леонардо да Винчи в Лувре. Знаменитость показала немало фото и видео, сделанным в старейшем музее мира.

Поклонники обратили внимание на снимок, на котором Нева разглядывает один из рисунков художника.

«Думаю, Нева могла бы стать отличной моделью да Винчи», — написала женщина в своем микроблоге.



1 2 3 ... 10 Наталья Водянова гордится красотой своей дочери Невы

Интернет-пользователи согласились с мнением супермодели и засыпали ее дочь комплиментами. «Она прекрасна», «Как в зеркало смотрится!» — прокомментировали снимок девочки.