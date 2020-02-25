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Наталья Водянова считает, что ее 13-летняя дочь могла бы позировать Леонардо да Винчи

Наталья Водянова воспитывает четверых сыновей и одну красавицу-дочь. Как и любая мама, модель очень гордится своей наследницей и, судя по всему, прочит ей модельное будущее.
Наталья Водянова, Лукас Портман
Наталья Водянова со старшими детьми

37-летняя Наталья Водянова — мама огромного семейства. На данный момент у супермодели четыре сына и всего одна дочь — 13-летняя Нева, рожденная в браке с Джастином Портманом.

Девочка растет очень творческой личностью. Нева обожает выращивать растения, умело играет на фортепиано и нередко позирует с мамой во время фотосессий.

Скорее всего, со временем наследница звезды пойдет по ее стопам и начнет завоевывать фэшн-индустрию. Кстати, ее старший брат Лукас уже позирует для модных брендов и дефилирует по подиуму. 

Лукас Портман
 

В минувшие выходные Наталья вместе с детьми посетила выставку работ Леонардо да Винчи в Лувре. Знаменитость показала немало фото и видео, сделанным в старейшем музее мира. 

Поклонники обратили внимание на снимок, на котором Нева разглядывает один из рисунков художника.

«Думаю, Нева могла бы стать отличной моделью да Винчи», — написала женщина в своем микроблоге.

Интернет-пользователи согласились с мнением супермодели и засыпали ее дочь комплиментами. «Она прекрасна», «Как в зеркало смотрится!» — прокомментировали снимок девочки.

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25 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @lucas_portman, @natasupernova/Instagram
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Наталья Водянова, Лукас Портман

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