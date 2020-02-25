Наталья Водянова считает, что ее 13-летняя дочь могла бы позировать Леонардо да Винчи

37-летняя Наталья Водянова — мама огромного семейства. На данный момент у супермодели четыре сына и всего одна дочь — 13-летняя Нева, рожденная в браке с Джастином Портманом.
Скорее всего, со временем наследница звезды пойдет по ее стопам и начнет завоевывать фэшн-индустрию. Кстати, ее старший брат Лукас уже позирует для модных брендов и дефилирует по подиуму.
В минувшие выходные Наталья вместе с детьми посетила выставку работ Леонардо да Винчи в Лувре. Знаменитость показала немало фото и видео, сделанным в старейшем музее мира.
«Думаю, Нева могла бы стать отличной моделью да Винчи», — написала женщина в своем микроблоге.
Интернет-пользователи согласились с мнением супермодели и засыпали ее дочь комплиментами. «Она прекрасна», «Как в зеркало смотрится!» — прокомментировали снимок девочки.