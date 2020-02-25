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«Он зашел слишком далеко»: британцы убеждены, что принц Гарри окончательно испортит отношения с Елизаветой II

Британская журналистка Бель Муни уверена, что из-за «Мегзита» принц Гарри рискует не только своей репутацией и доходами, но и отношениями с бабушкой. По мнению эксперта, лишь Елизавета II полностью понимала и принимала своего внука (Меган, прости!). 

«Достаточно бросить один взгляд на фотографию королевы, осматривающую новоиспеченных офицеров. Даже здесь видна ее гордость, когда она (еще в 2006-м) смотрит на внука. Словно размышляет: ''Кто бы мог подумать, что этот хулиган превратится в такого прекрасного молодого человека?!''. А принц Гарри в этот момент безуспешно пытается скрыть хихиканье и смущенно краснеет. Фото — сокровище, позволяющее понять, сколь особенные отношения складывались между бабушкой и внуком», — заявила Бель Муни в Mail Online.

Журналистка опасается, что после «Мегзита» связи между принцем Гарри и его бабушкой Елизаветой II придет конец.

«На выходных Сассексы обнародовали неслыханное заявление в ответ на решение королевы Великобритании отказать им в праве на использование бренда Sussex Royal. Они утверждали, что у монарха нет ''юрисдикции'' накладывать вето на слово ''королевский''. Таких событий в семье Виндзоров в последнее время немало — и это огорчает. Нет, сейчас я размышляю не о политике, а просто о бабушке и внуке. У меня болит сердце — принц Гарри зашел слишком далеко», — призналась королевский эксперт.

Муни отметила, что бабушкам и дедушкам (знаменитым в том числе) остается лишь отпускать выросших внуков и позволять им совершать ошибки. В то же время журналистка уверена, что Елизавета II всегда поддержит принца Гарри, что бы ни происходило. Если только он окончательно от нее не отвернется.

В подтверждение этих слов Бель вспомнила несколько особенно трогательных сцен из жизни британской королевы и герцога Сассекского. Вот они о чем-то шепчутся во время скачек, вот принц Гарри обучает бабушку общаться по FaceTime, а вот она не может сдержать улыбки в ответ на его чересчур дерзкую шутку. 

«Камера не врет. Гарри, возможно, изменился и покинул семью, но я не сомневаюсь, что наша королева такая же стойкая, как и в 1984-м, когда она сказала: ''Прежде всего, мы должны сохранять способность детей к прощению''».

К сожалению, эксперт так и не объяснила, что же могло произойти с принцем Гарри и почему он столь жестко реагирует на законные требования Елизаветы II, которая никогда и ничего для него не жалела и предоставила возможность свободной и независимой жизни, несмотря на угрозу репутации Короны. 

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25 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Елизавета II

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Что случилось - да ничего. Самостоятельная жизнь началась и инфантилизм вылез. Все это стремление к опорам в виде чужой поддержки, финансирования, зарабатывать хочется не своим трудом, а на лейбле с отсылкой к роду, т.е. без личных заслуг. Раньше жил на всем готовом и улыбался. Можно научиться правильно себя вести, тем более в такой семье и среди аристократии. А теперь уже самовыражение как оно есть. В конфликтах люди проявляют себя, вот и он проявил.

  • Птенец Гарри выпал из гнезда и оказался не готов к самостоятельной жизни. Гарри привык жить на всем готовом, обеспечивать себя не научился.

  • Да просто тогда еще ей возраст позволял, была сравнительно здорова - можно было остановиться и повосхищаться. Сейчас на любом выходе все силы небось сосредоточены на том, чтобы просто дойти до цели или усидеть на стуле.

  • Гарри и баба Лиза в профиль похожи как две капли воды.

  • Гость

    Птенец Гарри выпал из гнезда и оказался не готов к самостоятельной жизни. Гарри привык жить на всем готовом, обеспечивать себя не научился.

    Ну вот, и научится. Куда ему деваться-то. Не научится - Меган его пошлет, как прошлого мужа послала, ей не привыкать.

  • Ну так он прав, слово то не ее собственность, оно очень распространено и запрещать его использовать как то странно, вот на Sussex наверное может запретить

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