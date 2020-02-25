«Он зашел слишком далеко»: британцы убеждены, что принц Гарри окончательно испортит отношения с Елизаветой II

Британская журналистка Бель Муни уверена, что из-за «Мегзита» принц Гарри рискует не только своей репутацией и доходами, но и отношениями с бабушкой. По мнению эксперта, лишь Елизавета II полностью понимала и принимала своего внука (Меган, прости!).

«Достаточно бросить один взгляд на фотографию королевы, осматривающую новоиспеченных офицеров. Даже здесь видна ее гордость, когда она (еще в 2006-м) смотрит на внука. Словно размышляет: ''Кто бы мог подумать, что этот хулиган превратится в такого прекрасного молодого человека?!''. А принц Гарри в этот момент безуспешно пытается скрыть хихиканье и смущенно краснеет. Фото — сокровище, позволяющее понять, сколь особенные отношения складывались между бабушкой и внуком», — заявила Бель Муни в Mail Online.



Журналистка опасается, что после «Мегзита» связи между принцем Гарри и его бабушкой Елизаветой II придет конец.

«На выходных Сассексы обнародовали неслыханное заявление в ответ на решение королевы Великобритании отказать им в праве на использование бренда Sussex Royal. Они утверждали, что у монарха нет ''юрисдикции'' накладывать вето на слово ''королевский''. Таких событий в семье Виндзоров в последнее время немало — и это огорчает. Нет, сейчас я размышляю не о политике, а просто о бабушке и внуке. У меня болит сердце — принц Гарри зашел слишком далеко», — призналась королевский эксперт.

Муни отметила, что бабушкам и дедушкам (знаменитым в том числе) остается лишь отпускать выросших внуков и позволять им совершать ошибки. В то же время журналистка уверена, что Елизавета II всегда поддержит принца Гарри, что бы ни происходило. Если только он окончательно от нее не отвернется.



В подтверждение этих слов Бель вспомнила несколько особенно трогательных сцен из жизни британской королевы и герцога Сассекского. Вот они о чем-то шепчутся во время скачек, вот принц Гарри обучает бабушку общаться по FaceTime, а вот она не может сдержать улыбки в ответ на его чересчур дерзкую шутку.

«Камера не врет. Гарри, возможно, изменился и покинул семью, но я не сомневаюсь, что наша королева такая же стойкая, как и в 1984-м, когда она сказала: ''Прежде всего, мы должны сохранять способность детей к прощению''».

1 2 3 ... 10 Елизавета II много времени уделяла воспитанию принцев Уильяма и Гарри

К сожалению, эксперт так и не объяснила, что же могло произойти с принцем Гарри и почему он столь жестко реагирует на законные требования Елизаветы II, которая никогда и ничего для него не жалела и предоставила возможность свободной и независимой жизни, несмотря на угрозу репутации Короны.