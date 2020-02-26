13-летний сын Гвинет Пэлтроу стыдился того, что мать продает секс-игрушки на своем сайте

Гвинет Пэлтроу известна своим необычным интернет-магазином. Пока звездные коллеги чествовали ее смелость, сын звезды находился в недоумении. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом

За последние несколько лет Гвинет Пэлтроу создала масштабную бьюти-империю, в которую вошли как инновационные средства по уходу за кожей, так и необычные продукты для дома и даже рецепты диетического питания. Адепт здорового образа жизни и раскрытия женского потенциала, эта звездная блондинка неоднократно обвинялась в отмывании денег. Мол, втридорога продает бесполезные, но очень мудреные товары для обеспеченных поклонниц.

Шуму наделала и недавняя новинка, представленная Гвинет: ароматическая свеча с запахом ее половых органов. Фанаты тотчас раскупили всю партию в надежде узнать, какой же шлейф исходит от Пэлтроу. К их большой радости (или разочарованию) все оказалось довольно невинно: свеча источает аромат герани, цитруса, розы и амбры.

24 февраля Гвинет посетила шоу Jimmy Kimmel Live! и рассказала, как ее сын относится к подобным товарам в ее магазине.

Как выяснилось, актриса также продает секс-игрушки — и ее 13-летний наследник Мозес этому обстоятельству совсем не рад. Гвинет рассказала, что мальчик «думает о более привлекательной стороне жизни».

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Мозес Мартин неоднозначно относился к маминому интернет-магазину
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«На самом деле, мой сын сказал мне на днях: ''Сначала я смущался, что на твоем сайте есть вибраторы, считал, что это плохо, но теперь я думаю, что все здорово! Ты феминистка, мам, и ты оторва''», — передала слова юноши Гвинет.

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Комментарии

1
под именем
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  • Ненормальная она. Совсем на смузи и зеленом чае с ума сошла. Ну и как актриса никакая.

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