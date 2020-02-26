За последние несколько лет Гвинет Пэлтроу создала масштабную бьюти-империю, в которую вошли как инновационные средства по уходу за кожей, так и необычные продукты для дома и даже рецепты диетического питания. Адепт здорового образа жизни и раскрытия женского потенциала, эта звездная блондинка неоднократно обвинялась в отмывании денег. Мол, втридорога продает бесполезные, но очень мудреные товары для обеспеченных поклонниц.
Шуму наделала и недавняя новинка, представленная Гвинет: ароматическая свеча с запахом ее половых органов. Фанаты тотчас раскупили всю партию в надежде узнать, какой же шлейф исходит от Пэлтроу. К их большой радости (или разочарованию) все оказалось довольно невинно: свеча источает аромат герани, цитруса, розы и амбры.
24 февраля Гвинет посетила шоу Jimmy Kimmel Live! и рассказала, как ее сын относится к подобным товарам в ее магазине.
Как выяснилось, актриса также продает секс-игрушки — и ее 13-летний наследник Мозес этому обстоятельству совсем не рад. Гвинет рассказала, что мальчик «думает о более привлекательной стороне жизни».
«На самом деле, мой сын сказал мне на днях: ''Сначала я смущался, что на твоем сайте есть вибраторы, считал, что это плохо, но теперь я думаю, что все здорово! Ты феминистка, мам, и ты оторва''», — передала слова юноши Гвинет.
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