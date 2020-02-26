Несмотря на объявленную эпидемию, новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов отправился на реабилитацию в Италию

В начале февраля Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Супруга Анастасия родила футболисту дочь, имя которой счастливые родители пока скрывают от общественности.
Любая травма неприятна и нежеланна, но сейчас Дмитрию действительно не до такого развития событий — спортсмен только что получил долгожданную работу и должен показать себя в игре.
26 февраля футболист отправился на лечение в реабилитационный центр, который находится в Италии.
Российские медики советуют туристам воздерживаться от путешествий в места, где зарегистрировано много случаев заражения коронавирусом. Однако Тарасов не стал откладывать поездку — но на всякий случай надел перед посадкой в самолет защитную маску.
Интернет-пользователи взволнованы отъездом Дмитрия. Мужчине сейчас нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью, ведь дома его ждут двое маленьких детей, которые легко могут подхватить любой вирус от взрослых.