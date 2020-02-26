Несмотря на объявленную эпидемию, новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов отправился на реабилитацию в Италию

Кажется, Дмитрия Тарасова не сильно беспокоят новости о бушующем по всему миру коронавирусе. Мужчина рискнул отправиться на лечение в Италию, где за последние дни было выявлено немало случаев заражения этим заболеванием.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы с детьми

В начале февраля Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Супруга Анастасия родила футболисту дочь, имя которой счастливые родители пока скрывают от общественности.

Вскоре после появления малышки с Тарасовым случилось несчастье — он сломал ногу прямо во время матча в новом футбольном клубе.

Любая травма неприятна и нежеланна, но сейчас Дмитрию действительно не до такого развития событий — спортсмен только что получил долгожданную работу и должен показать себя в игре.

26 февраля футболист отправился на лечение в реабилитационный центр, который находится в Италии.

Напомним, на днях власти страны официально объявили о вспышке коронавируса — опаснейшего заболевания, о котором сегодня говорят все.

Российские медики советуют туристам воздерживаться от путешествий в места, где зарегистрировано много случаев заражения коронавирусом. Однако Тарасов не стал откладывать поездку — но на всякий случай надел перед посадкой в самолет защитную маску.

Интернет-пользователи взволнованы отъездом Дмитрия. Мужчине сейчас нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью, ведь дома его ждут двое маленьких детей, которые легко могут подхватить любой вирус от взрослых.