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«Стильный красавчик»: Виктория Лопырева показала длинноволосого сына

Виктория Лопырева прекрасно проводит время в жарком Дубае. И не одна. Компанию телеведущей составил ее годовалый сын Марк Леон. Вы видели его шевелюру? 

Виктория Лопырева приехала в Дубай по работе — знаменитость активно готовится к фестивалю «Матрешка», который пройдет 7 марта. В перерывах между совещаниями она наслаждается отдыхом на пляже в компании своего сына.

Вы только посмотрите на Марка! Уже такой большой и серьезный — настоящий мамин помощник. 

Подписчики Виктории пришли в восторг от ее сына и сразу обратили внимание на его прическу.

«Стрижка у Марка Лео крутая!» — заметил один из фолловеров Лопыревой.

Родители пока скрывают лицо мальчика, но многие интернет-пользователи уже отметили, каким красивым он растет. 

5 февраля Марк Леон отметил свой первый день рождения. Молодая мама постаралась сделать праздник для сына незабываемым: украсила квартиру белыми и голубыми шарами, заказала большой торт. Главным подарком для мальчика стала красная «Бэнтли». 

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27 февраля 2020
Текст Анна Федорова
Фото @lopyrevavika/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Виктория Лопырева

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