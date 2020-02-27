«Стильный красавчик»: Виктория Лопырева показала длинноволосого сына

Виктория Лопырева приехала в Дубай по работе — знаменитость активно готовится к фестивалю «Матрешка», который пройдет 7 марта. В перерывах между совещаниями она наслаждается отдыхом на пляже в компании своего сына.
Вы только посмотрите на Марка! Уже такой большой и серьезный — настоящий мамин помощник.
Подписчики Виктории пришли в восторг от ее сына и сразу обратили внимание на его прическу.
Родители пока скрывают лицо мальчика, но многие интернет-пользователи уже отметили, каким красивым он растет.
- Чуть больше года назад Виктория Лопырева родила сына Марка ЛеонаСмотреть галерею
5 февраля Марк Леон отметил свой первый день рождения. Молодая мама постаралась сделать праздник для сына незабываемым: украсила квартиру белыми и голубыми шарами, заказала большой торт. Главным подарком для мальчика стала красная «Бэнтли».