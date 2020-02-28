Хоакин Феникс и Руни Мара потратят на «скромную» свадьбу 2 миллиона долларов

У исполнителя роли Джокера и триумфатора премии «Оскар» этого года ряд счастливых событий продолжит свадебное торжество. Хоакин и его невеста, голливудская актриса Руни Мара, поженятся в кругу родных и друзей.

45-летний Хоакин Феникс сделал предложение 34-летней возлюбленной в прошлом году. Отношения пара комментирует неохотно, а громким вечеринкам предпочитает тихие домашние вечера.

По словам инсайдера журнала Life&Style, такого же подхода знаменитости придерживаются и в отношении предстоящей свадьбы. Согласно списку гостей, на торжественное мероприятие приглашены только члены семьи и самые близкие влюбленных. В общей сложности пятьдесят человек. Действительно, достаточно скромно для свадьбы голливудских звезд!

Что нельзя сказать про бюджет предстоящего праздника. На свадебное мероприятие планируется потратить примерно 2 миллиона долларов. Хотя мы можем понять жениха и невесту. Когда речь идет о таком торжественном и волнующем событии, никаких денег не жалко.



«Они хотят сыграть свадьбу на природе. В настоящее время ищут подходящее место в Калифорнии. Возможно, остановятся на варианте проведения церемонии в Биг-Суре с видом на океан», — заявил инсайдер.

Звезды еще не определились окончательно с местом проведения свадьбы, но кое-что для мероприятия уже готово. Хоакин Феникс написал прекрасную песню, посвященную невесте.

1 2 3 ... 8 Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют свадьбу в солнечной Калифорнии

Также известно, что Хоакин и Руни вовсю обсуждают меню вечеринки. Ярые борцы за права животных предложат гостям только вегетарианскую еду. Лучшие шеф-повары Лос-Анджелеса приготовят изысканные блюда без мяса.