Хоакин Феникс и Руни Мара потратят на «скромную» свадьбу 2 миллиона долларов

45-летний Хоакин Феникс сделал предложение 34-летней возлюбленной в прошлом году. Отношения пара комментирует неохотно, а громким вечеринкам предпочитает тихие домашние вечера.
По словам инсайдера журнала Life&Style, такого же подхода знаменитости придерживаются и в отношении предстоящей свадьбы. Согласно списку гостей, на торжественное мероприятие приглашены только члены семьи и самые близкие влюбленных. В общей сложности пятьдесят человек. Действительно, достаточно скромно для свадьбы голливудских звезд!
Что нельзя сказать про бюджет предстоящего праздника. На свадебное мероприятие планируется потратить примерно 2 миллиона долларов. Хотя мы можем понять жениха и невесту. Когда речь идет о таком торжественном и волнующем событии, никаких денег не жалко.
Звезды еще не определились окончательно с местом проведения свадьбы, но кое-что для мероприятия уже готово. Хоакин Феникс написал прекрасную песню, посвященную невесте.
Также известно, что Хоакин и Руни вовсю обсуждают меню вечеринки. Ярые борцы за права животных предложат гостям только вегетарианскую еду. Лучшие шеф-повары Лос-Анджелеса приготовят изысканные блюда без мяса.