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Иван Телегин отметил 28-летие в компании Марии Гончар и нового члена их семьи

Роман хоккеиста и его пассии развивается стремительно. Свой день рождения Телегин отпраздновал вместе с Гончар и их пушистым другом.
Иван Телегин и Мария Гончар с друзьями
Иван Телегин и Мария Гончар с друзьями

Слухи о романе Ивана Телегина и Марии Гончар появились еще до того, как хоккеист объявил о расставании с Пелагеей. Спортсмен и его новая пассия до сих пор скрывают свои отношения, однако в Сети то и дело появляются доказательства их связи.

Например, Мария и Иван одновременно посетили Германию: после полученной травмы хоккеист отправился туда на лечение, а девушка его сопровождала. Да, ни одного совместного фото сделано не было, однако геотеги из путешествия говорили сами за себя. 

Теперь же Гончар поделилась фото с праздничным тортом, на котором подписчики рассмотрели созданные из мастики фигуры хоккеиста и щенка породы сиба-ину. С такой же собакой позирует сам Иван в короне именинника. Совпадение? Не думаем! Кстати, четвероногий друг появился у Марии в начале февраля — она получила его в подарок. Похоже, этот сюрприз устроил для нее именно возлюбленный. 

На снимках улыбающийся Телегин выглядит радостным и умиротворенным. Судя по всему, он решил не устраивать грандиозную вечеринку, а ограничился тихим празднованием в кругу новой семьи. 

Woman.ru присоединяется к поздравлениям, которые отправили Ивану Телегину многочисленные поклонники, и желает ему здоровья, спортивных побед и благополучия!

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28 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото @itelegin07, @mari_gonchar/Instagram
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Иван Телегин

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец Иван. Пелагеи как и не бывало)))))))))

  • Никогда не придавайте себе избыточной значимости в жизни другого. Вам найдут замену с такой скоростью, как будто вас никогда не существовало)))

  • Интересно, насколько его хватит в этих отношениях? Как быстро побежит налево? Делаем ставки, дамы 😁

  • Я ваши слова в рамочку повешу))

  • если бы вы знали сколь часто я слышу эти слова))))))))))))

  • Женщины обожают подобного рода соревновалки.Наблюдать как мужик уходит от другой-бесценно!

  • Такое ощущение, что парень просто очень хотел собаку, а его бывшие поспешили рожать от него детей, а ему это все не особо было нужно.

  • Если ей сразу рожать не приспичит, то может и надолго задержаться.

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