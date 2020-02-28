Иван Телегин отметил 28-летие в компании Марии Гончар и нового члена их семьи

Роман хоккеиста и его пассии развивается стремительно. Свой день рождения Телегин отпраздновал вместе с Гончар и их пушистым другом.

Иван Телегин и Мария Гончар с друзьями

Слухи о романе Ивана Телегина и Марии Гончар появились еще до того, как хоккеист объявил о расставании с Пелагеей. Спортсмен и его новая пассия до сих пор скрывают свои отношения, однако в Сети то и дело появляются доказательства их связи.



Например, Мария и Иван одновременно посетили Германию: после полученной травмы хоккеист отправился туда на лечение, а девушка его сопровождала. Да, ни одного совместного фото сделано не было, однако геотеги из путешествия говорили сами за себя.

Теперь же Гончар поделилась фото с праздничным тортом, на котором подписчики рассмотрели созданные из мастики фигуры хоккеиста и щенка породы сиба-ину. С такой же собакой позирует сам Иван в короне именинника. Совпадение? Не думаем! Кстати, четвероногий друг появился у Марии в начале февраля — она получила его в подарок. Похоже, этот сюрприз устроил для нее именно возлюбленный.

1 2 3 ... 10 Иван Телегин отпраздновал свой день рождения вместе с Марией Гончар

На снимках улыбающийся Телегин выглядит радостным и умиротворенным. Судя по всему, он решил не устраивать грандиозную вечеринку, а ограничился тихим празднованием в кругу новой семьи.



Woman.ru присоединяется к поздравлениям, которые отправили Ивану Телегину многочисленные поклонники, и желает ему здоровья, спортивных побед и благополучия!