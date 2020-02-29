Певица Слава напишет гимн для женской сборной России по хоккею

Артистка решила поддержать спортсменок, чем удивила всех присутствующих. Как оказалось, артистка совсем скоро запишет гимн сборной. «Я пришла сегодня поддержать девчонок, так как узнала, что в день моего концерта у них игра. Я уже давно думала о теме феминизма в нашей стране и о стереотипах, которыми мы так любим руководствоваться, и с которыми не согласна. Так создалась идея написать гимн в поддержку женской сборной России по хоккею и для меня это большая честь», — заявила певица.