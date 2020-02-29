Певица Слава напишет гимн для женской сборной России по хоккею

Сейчас Слава гастролирует по стране с концертами. На днях певица выступала в Красноярске, где стартовал матч серии плей-офф Чемпионата женской хоккейной лиги — Чемпионата России по хоккею среди женских команд, и заодно посетила игру.
Артистка решила поддержать спортсменок, чем удивила всех присутствующих. Как оказалось, артистка совсем скоро запишет гимн сборной. «Я пришла сегодня поддержать девчонок, так как узнала, что в день моего концерта у них игра. Я уже давно думала о теме феминизма в нашей стране и о стереотипах, которыми мы так любим руководствоваться, и с которыми не согласна. Так создалась идея написать гимн в поддержку женской сборной России по хоккею и для меня это большая честь», — заявила певица.
Желание посетить хоккейный матч и поддержать российских хоккеисток возникло неслучайно. Слава в прошлом серьезно занималась спортом, играла в волейбол и точно знает, как устроена жизнь внутри спортивной команды. Что большой профессиональный спорт — это не только радость побед и горечь поражений. Спортивные зрелища — громадный труд, строгий тренировочный режим, травмы, и когда все это касается женских видов спорта, зритель может наблюдать настоящий героизм и силу воли женщины.
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