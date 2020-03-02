Подростковая драма: в 16 лет принц Гарри был влюблен в девушку своего дяди принца Эндрю

Стало известно, что в начале 2000-го года герцог Йоркский приводил в отчаяние своего племянника тем, что ухаживал за американской моделью Каприс Буре.

Принц Эндрю

Как оказалось, у принца Гарри и его дяди, принца Эндрю, в прошлом совпадали вкусы. Согласно изданию Daily Star, младший внук Елизаветы II завидовал личной жизни сыну Ее Величества. В нулевых принц Эндрю ухаживал за моделью Каприс Буре.

Каприс Буре

На тот момент Гарри было 16 лет. Чувства подростка брали над ним верх, и принц не смог скрыть зависть к дяде.

«Эндрю рассказывал своей возлюбленной, что его племянник сильно заинтересовался их отношениями», — заявил источник изданию The Sun.

По словам инсайдеров, в комнате Гарри даже висел постер с фотографией Каприс, когда он учился в Итонском колледже. На тот момент девушке было 29 лет.

1 2 3 ... 8 Принц Гарри в начале нулевых завидовал отношениям своего дяди с моделью Каприс Буре

Как утверждают британские журналисты, сын Елизаветы дважды приводил модель в Букингемский дворец и как-то даже разрешил ей сесть на королевский трон. Бедный принц Эндрю зря старался — девушка не была заинтересована в серьезных отношениях и спустя время просто перестала выходить на связь.