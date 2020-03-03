Анастасия Решетова и Наталья Рудова познакомились несколько лет назад на съемках и сразу нашли общий язык. Уже через пару часов общения они вовсю танцевали в гримерке, дурачились и много смеялись. Несмотря на то, что теперь каждая занята своей личной жизнью, постоянно путешествует и работает, девушки находят время на встречи.



Например, Наталья была одной из первых, кого пригласила Анастасия после родов сына. Звездной блондинке не терпелось поскорее увидеть и понянчить малыша Ратмира.