Анастасия Решетова и Наталья Рудова познакомились несколько лет назад на съемках и сразу нашли общий язык. Уже через пару часов общения они вовсю танцевали в гримерке, дурачились и много смеялись. Несмотря на то, что теперь каждая занята своей личной жизнью, постоянно путешествует и работает, девушки находят время на встречи.
Например, Наталья была одной из первых, кого пригласила Анастасия после родов сына. Звездной блондинке не терпелось поскорее увидеть и понянчить малыша Ратмира.
Теперь, когда Решетова освоилась в новом статусе мамы, она стала все больше времени уделять друзьям. 2 марта она вместе с Натальей Рудовой устроила домашнюю вечеринку. Об этом в своем Инстаграме рассказала сама звездная гостья: «Вот как должны выглядеть посиделки подружек: борщечок, ствол на столе и шампусик! Или... когда твоя подруга Анастасия Решетова будущий крутой фотограф».
Похоже, девушки замечательно провели время и успели сделать немало снимков. А Решетова то ли в шутку, то ли всерьез задумалась над тем, чтобы связать свою жизнь с фотографией и потеснить успешных профессионалов.
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