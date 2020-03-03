Накормив молоком сына и котов, Анастасия Решетова веселится с напитками покрепче в компании Натальи Рудовой

Анастасия и Наталья дружат уже давно и обожают совместные посиделки. Звездная блондинка поделилась впечатлениями от новой встречи.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова и Наталья Рудова познакомились несколько лет назад на съемках и сразу нашли общий язык. Уже через пару часов общения они вовсю танцевали в гримерке, дурачились и много смеялись. Несмотря на то, что теперь каждая занята своей личной жизнью, постоянно путешествует и работает, девушки находят время на встречи. 

Например, Наталья была одной из первых, кого пригласила Анастасия после родов сына. Звездной блондинке не терпелось поскорее увидеть и понянчить малыша Ратмира. 

Новый пост Натальи Рудовой

Теперь, когда Решетова освоилась в новом статусе мамы, она стала все больше  времени уделять друзьям. 2 марта она вместе с Натальей Рудовой устроила домашнюю вечеринку. Об этом в своем Инстаграме рассказала сама звездная гостья: «Вот как должны выглядеть посиделки подружек: борщечок, ствол на столе и шампусик! Или... когда твоя подруга Анастасия Решетова будущий крутой фотограф». 

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Наталья Рудова зажгла на домашней вечеринке с молодой мамой Анастасией Решетовой
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Похоже, девушки замечательно провели время и успели сделать немало снимков. А Решетова то ли в шутку, то ли всерьез задумалась над тем, чтобы связать свою жизнь с фотографией и потеснить успешных профессионалов. 

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Комментарии

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  • Блин, я ровесница Рудовой. Неужели ей интересно с 20-летней? Разве что к Тимати подкатывает как Лопырева.
  • Ради интереса глянула сколько лет Тимати, Криду, Рудовой и Решетовой. Так вот Решетова лучше б к Криду пристала, тоже б пристроилась хорошо. Так он хоть красивый. А Тимати по возрасту подходит Рудовой.
  • Конечно подруги. Зарабатывают-то одним местом обе. Цеховая солидарность .
  • Веселятся, пусть веселятся. Я о другом. За Решетовой в инсте не слежу, тут на форуме читала, что она писала: «после сёрфинга пропало молоко». А сейчас она снова рекламирует памп «Медела» чтобы сцеживаться. Объясняет , как правильно замораживать молоко и тд. Правда неверно объясняет, меня в Америке по-другому учили. Ну то такое. Молоко ж пропало. Как она может сцеживаться? Врет ради рекламы?
  • А что, в спецназ Решетова уже передумала идти? )

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