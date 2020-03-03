«Готовьте платочки»: Саша Зверева записывает новую песню с Алексеем Воробьевым

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева не перестает удивлять поклонников. В Инстаграме многодетная мама анонсировала отрывок своей новой песни, которую она создает в дуэте с Алексеем Воробьевым.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Саша Зверева

20 февраля Саша Зверева сыграла свадьбу с американским бойфрендом. Пока мы думали, куда супруги отправятся в медовый месяц, новоиспеченная жена решила отложить поездку и активно взялась за работу. Недавно в инстаграм-историях она поделилась процессом создания песни вместе с Алексеем Воробьевым.

Алексей Воробьев

Судя по всему, новая глава жизни пробудила в Саше творческую жилку, и она решила вернуться к записи музыки. 

«Звезды с неба светят, это наши дети», — поет исполнительница.

Похоже, Саша Зверева посвятила композицию своим детям. Или таким образом она намекает на то, что все же беременна? В Сети активно ходят слухи об интересном положении звезды, но она их пока не подтверждает. 

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Саша Зверева готовит новую песню вместе с Алексеем Воробьевым
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Кстати, дети Зверевой (вернее, ее дочь) тоже сотрудничала с Алексеем Воробьевым — 16-летняя Василиса исполнила главную роль в клипе на песню «Я попал» Коли Коробова, которого и продюсирует Воробьев. 

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