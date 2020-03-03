20 февраля Саша Зверева сыграла свадьбу с американским бойфрендом. Пока мы думали, куда супруги отправятся в медовый месяц, новоиспеченная жена решила отложить поездку и активно взялась за работу. Недавно в инстаграм-историях она поделилась процессом создания песни вместе с Алексеем Воробьевым.
Судя по всему, новая глава жизни пробудила в Саше творческую жилку, и она решила вернуться к записи музыки.
«Звезды с неба светят, это наши дети», — поет исполнительница.
Похоже, Саша Зверева посвятила композицию своим детям. Или таким образом она намекает на то, что все же беременна? В Сети активно ходят слухи об интересном положении звезды, но она их пока не подтверждает.
Кстати, дети Зверевой (вернее, ее дочь) тоже сотрудничала с Алексеем Воробьевым — 16-летняя Василиса исполнила главную роль в клипе на песню «Я попал» Коли Коробова, которого и продюсирует Воробьев.
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