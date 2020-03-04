Кудрявцева подчеркнула, что ее обида несет сугубо личный характер. Вопросов к телеканалу «Муз-ТВ» и предстоящей церемонии у ведущей нет. А вот к Арману...

«Мой месседж был о наших личных отношениях. Поскольку мы прекрасно с тобой общались, ты мой сосед (живем дом в дом). Я думаю, что разговор по телефону был бы намного важнее, по-дружески, чем если бы я что-то узнавала из СМИ», — заявила Лера Кудрявцева.

Телеведущая также подчеркнула, что не имеет никаких претензий к организаторам Премии и новому составу ведущих. Однако обида на самого Армана засела в ней прочно. «Просто хотела до тебя донести, что ''друзья'' так не поступают. Вот и все», — подчеркнула Лера.