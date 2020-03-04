«Приплетать сюда канал ''Муз-ТВ'' не стоит»: Кудрявцева обратилась к Давлетярову не как к боссу, а как к другу

Скандал вокруг «Премии Муз-ТВ» набирает обороты. После комментария Армана Давлетярова по поводу обиды Леры Кудрявцевой ведущая вновь решила взять слово. 

4 марта 2020 · Текст: · Фото:

Новости про коронавирус затмил скандал вокруг «Премии Муз-ТВ». Вместо того, чтобы лично обсудить сложившуюся ситуацию, связанную с новыми ведущими мероприятия, главные участники ссоры обмениваются громкими заявлениями в интернете. Глава телеканала Арман Давлетяров — с помощью СМИ, а Лера Кудрявцева — через свой Инстаграм.

Настоящий звездный пин-понг получился! Сначала Лера публично заявила о своей обиде на Армана Давлетярова. После представитель телеканала довольно жестко ответил ведущей, пояснив, что «ей грех на что-то жаловаться и уж тем более упрекать в чем-то». Ответ Леры не заставил себя долго ждать.

Кудрявцева подчеркнула, что ее обида несет сугубо личный характер. Вопросов к телеканалу «Муз-ТВ» и предстоящей церемонии у ведущей нет. А вот к Арману...

«Мой месседж был о наших личных отношениях. Поскольку мы прекрасно с тобой общались, ты мой сосед (живем дом в дом). Я думаю, что разговор по телефону был бы намного важнее, по-дружески, чем если бы я что-то узнавала из СМИ», — заявила Лера Кудрявцева.

Телеведущая также подчеркнула, что не имеет никаких претензий к организаторам Премии и новому составу ведущих. Однако обида на самого Армана засела в ней прочно. «Просто хотела до тебя донести, что ''друзья'' так не поступают. Вот и все», — подчеркнула Лера.

...
Лера считала Армана своим хорошим другом
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Ответит ли ей Арман? Ждем и надеемся, что скандал сойдет на нет и забудется как страшный сон.

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