«Пусть готовятся уже к родам и до гроба»: Сергей Шнуров прокомментировал слова протоиерея Смирнова о ненужности образования для девочек

Сергей Шнуров как всегда в своем репертуаре! В Инстаграме лидер группы «Ленинград» решил высказать свое мнение по поводу недавнего заявления протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности образования для девочек. Конечно же, в стихотворной форме!

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Новости вокруг протоиерея Смирнова набирают обороты. Сначала интернет-пользователи бурно обсуждали слова Дмитрия в адрес гражданских жен. Сейчас же все внимание нацелено на новое громкое заявление священника.

На днях Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что девочкам лучше учиться ухаживать за детьми, чем обучаться в школах и думать о карьере.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама», — сказал протоиерей Смирнов.

Такое жесткое заявление не осталось без внимания и сразу нашло отклик у интернет-пользователей. В сети начали активно обсуждать очередную «бессмысленную» идею Смирнова и писать свои негативные комментарии. Российские звезды тоже подхватили эту тему. Например, Сергей Шнуров в своем стиле высмеял слова протоиерея и посвятил ему стих:

«Пусть готовятся уже
К родам и до гроба.
Бабы будут замужем,
Ни к чему учеба!»

Подписчики Шнурова поддержали эту позицию и также начали активно высказывать свое мнение под его постом. «Назад в Средневековье! Какой кошмар», «А дальше что у них по плану? Вернуть крепостное право?» — написали возмущенные фолловеры.

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Шнуров высмеял слова протоиерея Смирнова
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Напомним, что недавно артист решил податься в политику. 20 февраля он вступил в «Партию Роста». Не все поклонники оценили такой шаг музыканта и заявили, что «Шнуров продался государству». Однако по его громким и зачастую нецензурным выступлениям становится понятно, что от своего дерзкого образа певец не отступит даже в политике.

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Комментарии

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  • А быть папами мужчин они не хотят поучить? Совсем уже.

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