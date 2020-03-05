Новости вокруг протоиерея Смирнова набирают обороты. Сначала интернет-пользователи бурно обсуждали слова Дмитрия в адрес гражданских жен. Сейчас же все внимание нацелено на новое громкое заявление священника.

На днях Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что девочкам лучше учиться ухаживать за детьми, чем обучаться в школах и думать о карьере.