Во время пребывания в Ирландии фотографы не отводили от Кейт Миддлтон и принца Уильяма прицелов камер. Последний день своего визита Кейт и Уильям решили завершить изящно. Да так, чтобы еще надолго остаться в памяти у жителей Дублина.
Герцогиня Кембриджская снова появилась на публике в зеленом платье, уже четвертым за поездку подобного цвета!
На этот раз на Кейт было нефритовое платье в белый горошек от британского дизайнера Suzannah. Образ дополнял черный клач Jimmy Choo Varenne, широкий пояс и сапоги на каблуке от бренда Ralph Lauren.
В прекрасном наряде Кейт в очередной раз приковала внимание публики. В какой-то момент внимание окружающих переключилось на принца Уильяма: он решил показать мастер-класс по жонглированию.
После просмотра выступления цирка Голуэй герцог Кэмбриджский так вдохновился акробатическими номерами, что сам захотел принять в них участие. Принц родемонстрировал свои навыки жонглирования сразу тремя шарами. Ему даже удалось задействовать свою жену в игре. Публика была в восторге!
Кейт Миддлтон и принц Гарри прилетели с официальным визитом в Дублин на три дня. За это время герцогиня и герцог Кембриджские успели посетить немало деловых встреч. Но также они не забывали весело проводить время, например, в традиционном ирландском пабе.
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