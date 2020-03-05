В прекрасном наряде Кейт в очередной раз приковала внимание публики. В какой-то момент внимание окружающих переключилось на принца Уильяма: он решил показать мастер-класс по жонглированию.

После просмотра выступления цирка Голуэй герцог Кэмбриджский так вдохновился акробатическими номерами, что сам захотел принять в них участие. Принц родемонстрировал свои навыки жонглирования сразу тремя шарами. Ему даже удалось задействовать свою жену в игре. Публика была в восторге!