Прошло чуть больше двух недель со дня рождения четвертого ребенка Самойловой и Джигана. Последние сроки беременности, роды и некоторое время после них вся семья прожила в Майами. Однако оставаться там надолго они не планируют. Пора бы уже возвращаться к родным и близким в Москву. Что и собираются сделать родители в ближайшее время.
Оксане, похоже, изрядно наскучила Америка. Пройдя полное восстановление здоровья после родов, молодая мама поняла, что делать ей в Майами больше нечего. Модель постоянно выкладывает истории в своем Инстаграме и активно общается с подписчиками.
Недавно Оксана призналась, что уже мечтает поскорее вернуться в Россию. На один из вопросов своих фолловеров многодетная мама ответила твердо и однозначно:
«Мы уже скоро возвращаемся домой. Как я жду этого дня, вы бы знали. Думаю только об этом».
Неужели настолько плохо в Америке? Однако мы уверенны, что Оксана всегда любила только свою Родину и никогда бы не согласилась переехать жить в другую страну. «Потому что дом — это дом», — заявила модель. А в США семья отправилась только ради американского гражданства для Давида. Хитрый ход!
По словам Оксаны, им осталось только дождаться получения паспорта. И здравствуй, Москва! Мы все с нетерпением ждем возвращения большой семьи в родные края.
Также Оксана заявила, что нам недолго осталось любоваться фотографиями Давида. На один из вопросов подписчиков «Почему вы не закрываете лицо ребенка смайликами, как все», Оксана ответила, что это вышло случайно. Однако родители все же не собираются и дальше демонстрировать своего наследника. «Дальше Давида особо показывать не планируем. Хотя бы месяцев на 3-6» — написала Оксана.
Комментарии1