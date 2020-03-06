Неужели настолько плохо в Америке? Однако мы уверенны, что Оксана всегда любила только свою Родину и никогда бы не согласилась переехать жить в другую страну. «Потому что дом — это дом», — заявила модель. А в США семья отправилась только ради американского гражданства для Давида. Хитрый ход!

По словам Оксаны, им осталось только дождаться получения паспорта. И здравствуй, Москва! Мы все с нетерпением ждем возвращения большой семьи в родные края.