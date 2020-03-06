Американка Меган Маркл — из другого теста, а потому ее неоднократно осуждали за нарушение протокола. Она то и дело шла рука об руку с принцем Гарри, а тот, в свою очередь, позволял себе поправить волосы любимой и приобнять ее.



«Когда Гарри и Меган поженились, они стали не только силой перемен, но и привнесли в королевскую семью что-то неслыханное — чувственность, ''огонь''. Я имею в виду не только их привлекательную внешность», — поделилась Даниэла Элсер.

