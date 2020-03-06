После триумфального возвращения Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию пресса и общество с удвоенной силой о них заговорили. Особое впечатление произвело совместное появление Сассексов перед британцами. Супруги не отходили друг от друга, держались за руки и выглядели очень счастливыми.
Королевский эксперт Даниэла Элсер отметила, что Сассексы внесли «огонек» в БКС. Традиционно жители туманного Альбиона предпочитают не выражать своих чувств на публике. Даже касаться друг друга рукой (не говоря уже о поцелуях!) — моветон.
Американка Меган Маркл — из другого теста, а потому ее неоднократно осуждали за нарушение протокола. Она то и дело шла рука об руку с принцем Гарри, а тот, в свою очередь, позволял себе поправить волосы любимой и приобнять ее.
«Когда Гарри и Меган поженились, они стали не только силой перемен, но и привнесли в королевскую семью что-то неслыханное — чувственность, ''огонь''. Я имею в виду не только их привлекательную внешность», — поделилась Даниэла Элсер.
Эксперт отметила, что даже публичные выступления Сассексов проникнуты личными впечатлениями, а их улыбки и жесты искренни и «способны растопить сердца людей». «Сравните это с Уильямом и Кейт. Конечно, они могут казаться очень веселыми и дружелюбными. Но нельзя не обратить внимание на тот факт, что им чего-то не хватает», — добавила исследовательница.
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