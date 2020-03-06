Холодная Кейт и «огненная» Меган: эксперт раскрыла главное различие двух герцогинь

Королевский эксперт Даниэла Элсер объяснила, почему сравнивать двух герцогинь невозможно. Все дело не в воспитании или стиле, а в энергетике. 

6 марта 2020 · Текст: · Фото:

После триумфального возвращения Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию пресса и общество с удвоенной силой о них заговорили. Особое впечатление произвело совместное появление Сассексов перед британцами. Супруги не отходили друг от друга, держались за руки и выглядели очень счастливыми. 

Королевский эксперт Даниэла Элсер отметила, что Сассексы внесли «огонек» в БКС. Традиционно жители туманного Альбиона предпочитают не выражать своих чувств на публике. Даже касаться друг друга рукой (не говоря уже о поцелуях!) — моветон. 

Американка Меган Маркл — из другого теста, а потому ее неоднократно осуждали за нарушение протокола. Она то и дело шла рука об руку с принцем Гарри, а тот, в свою очередь, позволял себе поправить волосы любимой и приобнять ее. 

«Когда Гарри и Меган поженились, они стали не только силой перемен, но и привнесли в королевскую семью что-то неслыханное — чувственность, ''огонь''. Я имею в виду не только их привлекательную внешность», — поделилась Даниэла Элсер.

...
Королевский исследователь сравнила двух герцогинь
1 из 10

Эксперт отметила, что даже публичные выступления Сассексов проникнуты личными впечатлениями, а их улыбки и жесты искренни и «способны растопить сердца людей». «Сравните это с Уильямом и Кейт. Конечно, они могут казаться очень веселыми и дружелюбными. Но нельзя не обратить внимание на тот факт, что им чего-то не хватает», — добавила исследовательница. 

Теги

Комментарии

5
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Как культурно замаскированы словами «холодность» и «огонь» характеристика «добропорядочная респектабельная женщина» и «горячая штучка»)))) да, Кейт в шоу «Hot girls” представить сложно🤣👍
  • Даже наша занудная Лена Ленина и то эксперт получше, чем эта дама. Все с точностью до наоборот. Кейт гораздо темпераментнее Меган. Но сдерживается из-за протокола. А если посмотреть на нее например во время спортивной игры, то видно, что она очень азартная. А Меган овца овцой, просто невоспитанная и неотесанная, но это не ее вина, конечно. Просто у таких людей родилась, плюс американский менталитет.
  • Привычка терпеть за будущую корону - вот и все ключевое отличие между герцогинями.
  • Наглость и хамство под лучезарной улыбкой. нельзя это принимать и прощать.
  • Самое главное отличие их в том, что у Кейт есть воспитание и чувство такта в отличие от ММ

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633