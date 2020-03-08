Полностью обнаженная Ольга Зуева показала, как выглядела на последних месяцах беременности

Не так давно супруга Данилы Козловского объявила, что стала мамой. В честь женского праздника она впервые показала, как выглядела во время беременности — и сделала это очень эффектно.

8 марта 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Зуева и Данила Козловский из тех звездных пар, которые не любят привлекать к себе лишнее внимание. Они не стремятся выставлять свою личную жизнь напоказ и редко делятся подробностями о планах и проектах даже с поклонниками. Поэтому многие удивились, узнав 2 марта, что Ольга Зуева стала мамой

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала артистка в своем Инстаграме и показала снимок с малышкой. 

Новое фото Ольги Зуевой

А в честь 8 марта красавица опубликовала еще одно фото, которое тут же привлекло к себе внимание пользователей Сети. Ольга впервые показала, какой была во время беременности: и на снимке она предстала полностью обнаженной. 

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Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
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«Быть женщиной — это дар. Это умение ставить нужды другого выше своих, не страдая при этом, а получая удовлетворение. Это способность любить так, как никто другой. Это быть верной, уязвимой, терпеливой — на что требуется намного больше внутренних ресурсов и сил, чем на то, чтобы завоевать, выиграть или прогнуть под себя... Наконец, это способность вынашивать или созидать новую жизнь, что есть больше, чем любое произведение искусства. С праздником вас, женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир, — это просто эмоции». 

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