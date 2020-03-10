На днях дизайнер украшений Яна Расковалова устроила праздник в честь дня рождения младшей дочери. Виоллете исполнилось три года. Праздник вместе с мамой посетил и сын Ксении Платон. Наследник светской львицы не стеснялся обнимать и целовать именинницу у всех на виду. Такие нежности вызвали бурную реакцию как у матерей наследников, так и у интернет-пользователей.
Яна Расковалова поделилась с подписчиками трогательным снимком детей в Инстаграме: Платон целует в щеку Виолетту, а та, скромно опустив взгляд, мило улыбается. Ну просто сладкая парочка!
«Дружба с детства — самая крепкая, и если удается ее сохранить, она действительно до конца жизни. Ксения, наши улучшенные копии», — подписала фотографию Яна, обратившись в комментарии к подруге.
Ксения Собчак тоже подхватила историю первой любви сыночка и поделилась эмоциями и видео с праздника со своими подписчиками.
«Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так», — подписала пост светская львица.
Ксения и Яна знакомы много лет. Звездные подруги любят иногда выбраться с детьмина совместный отдых. Девушки настолько близки, что в феврале снялись топлес, подарив поклонникам эротическую валентинку в честь Дня всех влюбленных. Вместе с ними в съемке приняла участие певица Глюкоза.
Напомним, Виолетта является четвертым ребенком в семье Яны Расковаловой. Дизайнер вместе с мужем Вадимом воспитывают сына супруга и трех дочерей: Веронику, Василису и Виолетту.
Комментарии0