Ксения Собчак тоже подхватила историю первой любви сыночка и поделилась эмоциями и видео с праздника со своими подписчиками.

«Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так», — подписала пост светская львица.

Ксения и Яна знакомы много лет. Звездные подруги любят иногда выбраться с детьмина совместный отдых. Девушки настолько близки, что в феврале снялись топлес, подарив поклонникам эротическую валентинку в честь Дня всех влюбленных. Вместе с ними в съемке приняла участие певица Глюкоза.