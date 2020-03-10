Первая любовь: сын Ксении Собчак и дочь Яны Расковаловой целуются под прицелом камер

Наследник Ксении, 3-летний Платон, уже нашел свою принцессу. На праздновании дня рождения дочери Яны Расковаловой сын Собчак расцеловал именинницу.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

На днях дизайнер украшений Яна Расковалова устроила праздник в честь дня рождения младшей дочери. Виоллете исполнилось три года. Праздник вместе с мамой посетил и сын Ксении Платон. Наследник светской львицы не стеснялся обнимать и целовать именинницу у всех на виду. Такие нежности вызвали бурную реакцию как у матерей наследников, так и у интернет-пользователей.

Яна Расковалова поделилась с подписчиками трогательным снимком детей в  Инстаграме: Платон целует в щеку Виолетту, а та, скромно опустив взгляд, мило улыбается. Ну просто сладкая парочка!

«Дружба с детства — самая крепкая, и если удается ее сохранить, она действительно до конца жизни. Ксения, наши улучшенные копии», — подписала фотографию Яна, обратившись в комментарии к подруге.

Ксения Собчак тоже подхватила историю первой любви сыночка и поделилась эмоциями и видео с праздника со своими подписчиками. 

«Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так», — подписала пост светская львица.

Ксения и Яна знакомы много лет. Звездные подруги любят иногда выбраться с детьмина совместный отдых. Девушки настолько близки, что в феврале снялись топлес, подарив поклонникам эротическую валентинку в честь Дня всех влюбленных. Вместе с ними в съемке приняла участие певица Глюкоза.

...
Глюкоза, Ксения Собчак и Яна Расковалова снялись топлес в честь 14 февраля
1 из 8

Напомним, Виолетта является четвертым ребенком в семье Яны Расковаловой. Дизайнер вместе с мужем Вадимом воспитывают сына супруга и трех дочерей: Веронику, Василису и Виолетту.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633