Саша Зверева в подробностях рассказала, как и где узнала о четвертой беременности

Недавно Саша официально подтвердила, что станет мамой в четвертый раз. В инстаграм-историях певица решила раскрыть детали и поделилась эмоциями и ощущениями.

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

9 марта Саша Зверева опубликовала красивое видео в Инстаграме, где подтвердила факт о скором пополнении в семье. И хотя ребенок станет для нее четвертым, многодетная мама призналась: каждая ее беременность проходит будто в первый раз.

О четвертой беременности Саша узнала довольно рано. На 10-й день после зачатия она уже активно записывала видео, где рассказывала о своем самочувствии. Певица поделилась: чувствовала она себя великолепно.

«Малыш пришел с первого раза, как только мы с Дэном разрешили и открыли для него дверь. Я догадалась задолго до задержки. Первый звоночек: в одном из споров с Дэном я неожиданно для себя заревела вместо того, чтобы продолжать дискутировать», — поделилась Саша.

По словам Зверевой, она также заметила резкое увеличение груди, небольшие головокружения при повороте головы и резком подъеме. Еще одним признаком стали участившиеся походы в санузел.

Отметим, что четвертый ребенок был запланированным для 39-летней Саши и ее мужа. Певица рассказала, что еще задолго до свадьбы она обсуждала планы с Дэном. Учитывая возраст, она решила дать время на зачатие в полгода, что справедливо, ведь ребенок не появляется по щелчку пальца и на зачатие может уйти немало  времени. Однако все произошло быстро.

«Знал только Дэн и Лева (младший сын). Лев сам подошел к животу и сказал: ''Мама, там у тебя есть ляля''. Я просто выпала в осадок», — рассказала Саша Зверева.

Певица также призналась, что предчувствовала четвертую беременность задолго до зачатия. По словам Саши, она ощутила «сгусток энергии» на общей фотографии с Дэном, которую пара сделала в мае прошлого года.

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Саша Зверева беременна четвертым ребенком
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Одно все же остается неизменным! Саша до сих пор подогревает интерес подписчиков и водит нас вокруг да около. На этот раз она решила заинтриговать интернет-пользователей информацией о том, мальчика или девочку ждут они с супругом. Раскрывать секрет Саша пока не собирается. Остается только гадать, кто родится у певицы.

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