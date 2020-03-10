О четвертой беременности Саша узнала довольно рано. На 10-й день после зачатия она уже активно записывала видео, где рассказывала о своем самочувствии. Певица поделилась: чувствовала она себя великолепно.

«Малыш пришел с первого раза, как только мы с Дэном разрешили и открыли для него дверь. Я догадалась задолго до задержки. Первый звоночек: в одном из споров с Дэном я неожиданно для себя заревела вместо того, чтобы продолжать дискутировать», — поделилась Саша.

По словам Зверевой, она также заметила резкое увеличение груди, небольшие головокружения при повороте головы и резком подъеме. Еще одним признаком стали участившиеся походы в санузел.