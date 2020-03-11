Пару Оксаны Самойловой и Джигана по праву считали одной из самых крепких. Десять лет вместе, семь из которых в браке, четверо детей, совместные праздники, отпуска, невероятные признания в любви.



Вместе с супругами вся страна ждала появления на свет малыша Давида, с ними же рыдала над трогательным видео из клиники, когда будущие родители узнали, что у них наконец будет мальчик, и даже считала дни до родов. 18 февраля Самойлова стала мамой.

Последующие дни мы наблюдали, как супруги утопают в своем счастье, и, конечно, радовались вместе с ними. Происходящее в Инстаграме Оксаны казалось сказкой наяву.

А потом что-то сломалось… В начале марта примерный отец и семьянин Джиган вдруг начал выходить в прямые эфиры в Инстаграме в странном, явно измененном состоянии, просил дочь Лею принести ему пива, сорил нецензурной лексикой, направо и налево оскорбляя фанатов и коллег по сцене. 8 марта Оксана опубликовала единственную инстаграм-историю со словами «Я просто не хочу просыпаться в этот мир» на черном фоне и с тех пор больше не выходила на связь. Джиган сообщил, что серьезно болен и находится в «психушке». Woman.ru попытался разобраться, что же произошло.

Семья на первом месте

Редкая девушка не мечтает о крепком браке и большой семье. Возможно, именно поэтому Инстаграм Оксаны Самойловой за короткий срок стал таким популярным. На сегодняшний день на супругу рэпера подписаны 10,4 миллионов человек (для сравнения: за жизнью Джигана следят 3,6 млн), которые ежедневно наблюдают за буднями идеальной семьи.

Резкий рост популярности Оксаны наметился, когда она еще была мамой двух дочерей — Ариелы и Леи.

Тогда она запустила свой бренд одежды, рассказывала о том, как управляется с детьми, делилась забавными ситуациями с младшей дочкой под хэштегом #ЛеяТакаяЛея.