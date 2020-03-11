Пару Оксаны Самойловой и Джигана по праву считали одной из самых крепких. Десять лет вместе, семь из которых в браке, четверо детей, совместные праздники, отпуска, невероятные признания в любви.
Вместе с супругами вся страна ждала появления на свет малыша Давида, с ними же рыдала над трогательным видео из клиники, когда будущие родители узнали, что у них наконец будет мальчик, и даже считала дни до родов. 18 февраля Самойлова стала мамой.
Последующие дни мы наблюдали, как супруги утопают в своем счастье, и, конечно, радовались вместе с ними. Происходящее в Инстаграме Оксаны казалось сказкой наяву.
А потом что-то сломалось… В начале марта примерный отец и семьянин Джиган вдруг начал выходить в прямые эфиры в Инстаграме в странном, явно измененном состоянии, просил дочь Лею принести ему пива, сорил нецензурной лексикой, направо и налево оскорбляя фанатов и коллег по сцене. 8 марта Оксана опубликовала единственную инстаграм-историю со словами «Я просто не хочу просыпаться в этот мир» на черном фоне и с тех пор больше не выходила на связь. Джиган сообщил, что серьезно болен и находится в «психушке». Woman.ru попытался разобраться, что же произошло.
Семья на первом месте
Редкая девушка не мечтает о крепком браке и большой семье. Возможно, именно поэтому Инстаграм Оксаны Самойловой за короткий срок стал таким популярным. На сегодняшний день на супругу рэпера подписаны 10,4 миллионов человек (для сравнения: за жизнью Джигана следят 3,6 млн), которые ежедневно наблюдают за буднями идеальной семьи.
Резкий рост популярности Оксаны наметился, когда она еще была мамой двух дочерей — Ариелы и Леи.
Тогда она запустила свой бренд одежды, рассказывала о том, как управляется с детьми, делилась забавными ситуациями с младшей дочкой под хэштегом #ЛеяТакаяЛея.
Миллионы фолловеров были приятно удивлены, увидев в Инстаграме Оксаны, какой Джиган в жизни. Накачанный грозный рэпер с татуировками по всему телу вне сцены был романтичным мужем, любящим отцом, заботливым домохозяином. Каждый новый пост Самойловой вызывал если не зависть, то как минимум восхищение. К третьей беременности Самойлова обогнала по медийности знаменитого супруга. В 2017-м на свет появилась младшая из дочек супругов Майя.
Параллельно забавным фото и видео с детьми, а также романтичным снимкам с мужем Оксана делилась своим мнением по поводу семейной жизни.
Так, ее пост летом 2018-го произвел эффект разорвавшейся бомбы. «У каждого мужчины свои правила и свое видение семьи. Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну. В нашей семье под строжайшим запретом жена, гуляющая сама по себе или с подругами. А вариант отдельного отпуска — это вообще за гранью нашей реальности. Когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость — что я не могу ни с кем встречаться, тусоваться и гулять без него — был скандал. Потом я поняла, что хочу быть с будущим мужем и что все мои подруги — это временно. Осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте и подрываю доверие будущего мужа, трачу наши общие нервные клетки. Все взвесила и покорилась. С тех пор мы счастливы уже 10 лет», — разоткровенничалась Самойлова.
Если совместный отпуск и запрет на тусовки подписчицы Оксаны еще могли принять, то ликвидация из жизни всех подруг была чем-то за гранью понимания. Однако многие не исключали и того, что, возможно, именно в этом и заключался секрет крепкого брака знаменитостей.
Самойлова поставила семью выше своих интересов, а взамен получила любящего заботливого мужа, который носит ее и дочек на руках.
«Знаете, что самое главное в семейной жизни? Быть счастливыми и делать друг друга счастливыми. Если навсегда, то только так — весело и легко, чтобы домой хотелось невыносимо, чтобы каждое утро просыпаться и улыбаться от вида сопящего рядом носа, чтобы жить каждый день, а не завтра, чтобы семья на главном. Не знаю, насколько это про любовь в вашем понимании, но в моем любовь именно такая — приносящая счастье каждый день», — писала супруга рэпера. Ну и как после этого утверждать, что сказки бывают только в книгах?..
Три дочки и наконец сыночек
Осенью 2019-го Оксана и Джиган сообщили, что станут родителями в четвертый раз. «Когда я смотрю на нас, мне не верится, что мы уже прожили столько лет вместе и что у нас без 5 минут четверо детей!» — писала Самойлова, а миллионы подписчиц, не скрывая восхищения, искренне желали, чтобы у супругов родился сын.
Сразу после Нового года вся семья улетела в Майами, где 18 февраля Оксана стала мамой в четвертый раз.
На свет появился долгожданный мальчик, которого назвали Давидом! Супруги были на седьмом небе от счастья.
Через несколько дней Самойлова поделилась видео, на котором запечатлен момент, когда будущие родители узнали пол четвертого малыша. Как верно подметила Оксана, плакал весь Инстаграм. «Вот это любовь! Вот это идиллия», — ловили себя на мысли миллионы россиянок.
«Я пока понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни. Но мы точно стали еще счастливее — это главное. Теперь у нас два самых лучших мужчины, два защитника. Любимый, спасибо за все! Надеюсь, наш сынок вырастет таким же надежным и сильным», — писала Самойлова.
Поворот не туда
Последние пару недель супруги наслаждались новым статусом, всецело посвящая себя семье. По крайней мере, так думали преданные фанаты Оксаны и Джигана. Однако в начале марта стали происходить странные вещи. Многодетный отец начал часто выходить в прямой эфир в Инстаграме в нетрезвом состоянии.
Тысячи подписчиков (а потом и весь интернет) стали свидетелями того, как Джиган оскорблял фанатов и коллег по сцене, нес чушь, матерился при детях, раздавая им неадекватные приказы.
Праздник 8 марта обернулся для Самойловой настоящим кошмаром.
На этот раз вместо традиционных букетов цветов, признаний в любви и улыбок Оксана поделилась лишь одной инстаграм-историей. На черном фоне была надпись: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».
После этого супруга рэпера больше не выходила на связь с поклонниками. Злопыхатели тут же припомнили Оксане пост про подруг и заметили, что в такой ситуации ей даже некому поплакать в плечо. Сейчас в комментариях под постами Самойловой девушки призывают других девушек не растворяться в мужьях, ведь когда вся ваша жизнь — это один мужчина, с его уходом мир перестает существовать.
Пользователи Сети первым делом обвинили Джигана в изменах.
Слухи о том, что рэпер не верен жене, ходят уже очень давно, однако теперь ситуация достигла небывалых масштабов. Девушки, воспользовавшись скандалом, вовсю делятся в разных пабликах историями о том, как проводили ночи с артистом.
В Сети заметили, что в последнее время рэпер сильно похудел, даже осунулся. Диванные эксперты тут же связали этот факт с употреблением запрещенных веществ. Весомых подтверждений этой информации нет, кроме очередных историй от инсайдеров: неравнодушные источники сообщают, что не раз видели рэпера в клубах за употреблением, а бывшие няни и домработницы наперебой жаловались, что в измененном состоянии Джиган вел себя неадекватно — по отношению к детям, в том числе.
Бессвязная речь и жалобы артиста на бессонницу многих также насторожили.
Вечером 8 марта стало известно, что Джиган попал в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab (там в свое время проходили лечение от зависимостей Кейт Мосс и Линдси Лохан), где месяц реабилитации обходится в 80 тысяч долларов. Сам рэпер в одном из прямых эфиров назвал это место «психушкой». Друзья артиста признаются, что сейчас он находится в откровенно неважном состоянии. Это заметно даже по его внешнему виду: Джиган сбрил не только бороду, но и брови. В Сети поговаривают, что волосы нужны для анализа на выявление запрещенных веществ в организме.
Последние два дня в Инстаграме рэпера появляются странные и даже пугающие публикации, среди которых есть и посты, посвященные жене. В них Джиган просит прощения и признается Оксане в любви.
По словам все тех же инсайдеров, извиняется рэпер не за свои тусовки, а за то, что, будучи в неадекватном состоянии, поднял на супругу руку.
В Сети даже можно найти сообщения о том, что Оксана выкладывала в инстаграм-истории свои окровавленные руки, но очень быстро удалила публикацию. Доказательств этим словам мы не нашли. Ходят слухи, что Самойлова подает на развод.
Мнение экспертов
Огромное количество непроверенной информации не позволяет до конца разобраться в ситуации, поэтому мы обратились к экстрасенсам в попытках понять, что произошло между Оксаной и Джиганом.
К. Ахметжанова
Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова уверена, что Самойлова на протяжении всех этих лет знала об изменах мужа и спокойно с ними мирилась.
«Регулярные семейные фото и некая идиллия в Инстаграме не всегда подразумевают тихую и размеренную жизнь в реальности. То, что происходит в доме Оксаны Самойловой и Джигана, поверьте, навсегда останется тайной. Оксана знает обо всех похождениях мужа и относится к этому спокойно. Однако данная ситуация вышла за рамки, и поэтому Оксане пришлось отреагировать. Если бы она поступила иначе, на нее бы обрушилась волна негатива. А так все будут жалеть ее и осуждать ее мужа», — отметила шаманка.
«После четвертых родов Оксане надо восстановить свои силы. Сейчас она погружена в заботы о детях, и до гулянок мужа ей нет дела. В этой ситуации в семейную жизнь вмешалась общественность, чем все усложнила, однако через некоторое время скандал утихнет, пара помирится. Развода в семье я не вижу, хотя, конечно, вся эта история оставит отпечаток в сознании супругов», — уверена Кажетта.
А. Кинжинов
С Ахметжановой согласен и Александр Кинжинов, финалист 18-й «Битвы». «У всех пар бывают трудные периоды в семейной жизни. Оксана и Джиган не исключение. Карты говорят, что это первый и последний случай, когда мы усомнились в их отношениях», — уверен таролог.
«Джигана немного занесло: сорвался, поругался с другом и женой, не приходил пару дней домой. Но он ''остыл'', пришел в себя. Однако, естественно, Оксане такое поведение не понравилось. Подобное произошло впервые, и супруга рэпера слишком резко отреагировала. Тем не менее они действительно друг друга любят, просто в какой-то момент не хватило поддержки, общения, понимания. Не будем забывать, что всего несколько недель назад у них родился четвертый ребенок», — отметил Александр.
Как и Ахметжанова, Кинжинов уверен, что супруги сохранят брак. А вот прибавления в семье таролог больше не видит, утверждая, что пара остановится на четырех детях.
Возможно, сильные чувства супругов, наличие детей и совместно прожитые годы помогут справиться с проблемами в браке. «В 31 год любовь не та, что в 20 лет. Она осознанная, взрослая, понятная, комфортная и доставляющая в основном только счастье и положительные эмоции. Все притирки, углы, завороты, повороты давно пройдены, сглажены или как минимум ты к ним привык. Не слушайте тех, кто говорит, что любовь уходит и проходит и счастливой жизни дальше нет! С годами любовь становится в 1000 раз сильнее, вы становитесь соседними пазлами одной картины, вся ваша жизнь — это одна общая тема, которую можно обсуждать бесконечно», — признавалась Самойлова еще пару месяцев назад.
Надеемся, этой самой осознанности хватит обоим супругам, чтобы преодолеть столь серьезный кризис в отношениях. Однако стоит признать, что теперь Оксане придется приложить немало усилий, чтобы вернуть подписчикам веру в то, что сказки — с верными мужьями, которые не связываются с наркотиками и не поднимают на женщину руку, — бывают не только в книгах. А что думаете вы?
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