Певица всячески старалась увести от себя подозрения: «укрыть, запутать следы». В этом ей помогали старые фотографии, мешковатая одежда или удачные позы, скрывающие живот.

Первые недели после зачатия прошли не так гладко, как хотелось бы Саше Зверевой. Многодетная мама, которая уже воспитывает дочку и двоих сыновей, не на шутку испугалась своего недомогания в начале беременности.