На днях Саша Зверева официально подтвердила свою четвертую беременность. Многодетная мама много недель держала в тайне новость о пополнении в семье. Однако когда живот уже стало тяжело скрывать, певица решилась на публичное заявление.
В новом посте Саша рассказала всю правду о том, почему она так долго скрывала свою беременность. Главной причиной стало желание сохранить личные границы. Проблема всех публичных персон — отсутствие жизни без посторонних глаз. Поклонники мечтают знать о своих кумирах буквально все. Однако каждый имеет свои секреты и иногда хочет побыть в одиночестве или в кругу лишь самых близких. Особенно в самые важные моменты в жизни. Об этом и мечтала Саша Зверева.
«Мне не хотелось вторжения чужих энергий в это уязвимое время: первая половина беременности. Именно в это время я чувствую себя эмоционально нестабильно», — заявила Саша.
Певица всячески старалась увести от себя подозрения: «укрыть, запутать следы». В этом ей помогали старые фотографии, мешковатая одежда или удачные позы, скрывающие живот.
Первые недели после зачатия прошли не так гладко, как хотелось бы Саше Зверевой. Многодетная мама, которая уже воспитывает дочку и двоих сыновей, не на шутку испугалась своего недомогания в начале беременности.
Саша постоянно чувствовала себя раздраженной и агрессивной. Певица призналась, что в какой-то момент была бы не против «откусить голову отцу ребенка, а заодно и всем вам» (обращалась она к подписчикам). Девушка была полностью опустошена и разваливалась на куски.
«Я чувствовала прямо физически, что какие-то темные силы высасывают мою жизненную энергию», — написала Зверева.
Певица переживала за состояние будущего ребенка. Однако все обошлось — анализы показали здорового и крепкого малыша. И «жизнь снова заиграла красками».
В конце своего сообщения Саша в очередной раз заинтриговала всех — на этот раз новостью о поле будущего ребенка. И сами родители, и дети Саши уже в курсе. Мы же с вами ждем очередного откровения.
Комментарии0