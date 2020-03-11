Ольга Ушакова, на днях ставшая мамой, сообщила подписчикам, что решила не задерживаться с новорожденной малышкой в клинике. Сразу после рождения дочери она предпочла «сбежать» домой.

В своем Инстаграме звезда Первого канала поделилась серией фотографий с девочкой, которой несколько дней от роду. Рядом стоит муж Ольги Адам с дочкой Машей на руках.