Ольга Ушакова, на днях ставшая мамой, сообщила подписчикам, что решила не задерживаться с новорожденной малышкой в клинике. Сразу после рождения дочери она предпочла «сбежать» домой.
В своем Инстаграме звезда Первого канала поделилась серией фотографий с девочкой, которой несколько дней от роду. Рядом стоит муж Ольги Адам с дочкой Машей на руках.
Счастливая мама решила, что чем раньше она окажется дома, на своей территории, тем лучше и спокойней для нее, малышки и всей семьи.
«Это было похоже на побег. В связи ''с напряженной эпидемиологической обстановкой'' решили до минимума сократить ''околачивание'' в госпитале и даже фотографировались по большей части на улице», — прокомментировала фото Ольга.
Телеведущая также отметила, что не любит пышные выписки с шарами, букетами и толпой встречающих. По словам Ольги, когда в семье рождается четвертый ребенок, хочется делиться радостным событием только с близкими.
Обсуждая тему ранней выписки, телеведущая задалась вопросом, почему в России «не выписывают на следующий день, как в Великобритании»?
Напомним, с рождением четвертого ребенка в семье Ольги Ушаковой и Адама Карима стало на одну девочку больше. Родители уже воспитывают трех дочерей: Дашу, Ксюшу и Машу. Пока Ольге и Адаму не удалось «разбавить» мальчиком этот девичник, однако, по словам многодетной мамы, она не собирается останавливаться на достигнутом и уже задумывается о пятом ребенке.
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