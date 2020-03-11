Елене Перминовой провели операцию по удалению диастаза и грыжи

Расхождение прямых мышц живота может быть опасным для человека, если вовремя не обратиться к врачу. В случае с Еленой Перминовой все обошлось, однако она не скрывает, что затянула со своей проблемой. По словам звезды, диастаз появился у нее после первых родов. А это, заметим, было в 2009 году!

«Диастаз опасен тем, что может произойти защемление в любой момент. Хуже всего, если заденет кишечник. В этом случае необходимо незамедлительное вмешательство врачей», — рассказала Елена.