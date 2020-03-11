Елене Перминовой провели операцию по удалению диастаза и грыжи

10 марта Елена Перминова легла под нож хирурга. Светской львице удалили диастаз, а также грыжу в области пупка. Практически сразу после операции многодетная мама обратилась к подписчикам в Инстаграме и сообщила, что сейчас с ней все хорошо.

11 марта 2020 · Текст: · Фото:

Расхождение прямых мышц живота может быть опасным для человека, если вовремя не обратиться к врачу. В случае с Еленой Перминовой все обошлось, однако она не скрывает, что затянула со своей проблемой. По словам звезды, диастаз появился у нее после первых родов. А это, заметим, было в 2009 году!

«Диастаз опасен тем, что может произойти защемление в любой момент. Хуже всего, если заденет кишечник. В этом случае необходимо незамедлительное вмешательство врачей», — рассказала Елена.

В случае с Перминовой опасность состояла еще и в том, что звезда постоянно занималась спортом. При расхождении мышц нагрузка на пресс противопоказана. К счастью, все обошлось, однако Елена отмечает, что не стоит запускать эту проблему.

Также Елена рассказала, что в области пупка у нее была обнаружена грыжа, которую тоже удачно удалили. «Мне все это зашили, наложили гиалуроновую сетку и сделали пластику пупка», — вспоминает фотомодель.

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Елена Перминова перенесла тяжелую операцию
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В правилах Елены Перминовой в любой ситуации находить плюсы. Вот и на этот раз она похвасталась, что после всего пережитого ее талия уменьшилась на 3 сантиметра. Ну просто молодец: и проблему со здоровьем решила, и талию подтянула.

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Комментарии

1
под именем
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  • тоже хочу, и диастаз небольшой и грыжа, но не решусь никак(( Вроде бы даже бесплатно можно сделать по ОМС. И лежать не надо в больнице, чуть ли не в этот же день отпускают. Кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом!

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