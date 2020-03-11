Елене Перминовой провели операцию по удалению диастаза и грыжи

Расхождение прямых мышц живота может быть опасным для человека, если вовремя не обратиться к врачу. В случае с Еленой Перминовой все обошлось, однако она не скрывает, что затянула со своей проблемой. По словам звезды, диастаз появился у нее после первых родов. А это, заметим, было в 2009 году!
«Диастаз опасен тем, что может произойти защемление в любой момент. Хуже всего, если заденет кишечник. В этом случае необходимо незамедлительное вмешательство врачей», — рассказала Елена.
В случае с Перминовой опасность состояла еще и в том, что звезда постоянно занималась спортом. При расхождении мышц нагрузка на пресс противопоказана. К счастью, все обошлось, однако Елена отмечает, что не стоит запускать эту проблему.
Также Елена рассказала, что в области пупка у нее была обнаружена грыжа, которую тоже удачно удалили. «Мне все это зашили, наложили гиалуроновую сетку и сделали пластику пупка», — вспоминает фотомодель.
В правилах Елены Перминовой в любой ситуации находить плюсы. Вот и на этот раз она похвасталась, что после всего пережитого ее талия уменьшилась на 3 сантиметра. Ну просто молодец: и проблему со здоровьем решила, и талию подтянула.
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