Бетонная романтика: Анна Бузова устроила жениху сюрприз в недавно купленной новостройке

Не так давно Анна Бузова и Константин Штрыков стали счастливыми обладателями собственной квартиры в Москве. Пара еще не взялась за ремонт, но все равно проводит время в новом доме. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анна Бузова
Константин Штрыков и Анна Бузова

Пару недель назад Анна Бузова сообщила фолловерам радостную новость: она и ее возлюбленный Константин Штрыков приобрели квартиру в Москве

Молодая женщина не раскрыла, в каком районе столицы находится ее дом, но уточнила, что жилье приобретено не в ипотеку. 

Анна поведала, что очень боится начинать ремонт в новостройке — все-таки на это потребуется еще немало сил и денег. Опасается знаменитость и всем известного стереотипа о том, что многие пары во время ремонта ругаются, а некоторые и вовсе распадаются. 

Однако пока Бузова и Штрыков не начали сложные отделочные работы. Вместо этого девушка решила порадовать избранника, устроив ему сюрприз в новостройке. 

Бузова встретила любимого ужином прямо на полу пустой неотремонтированной квартиры. 

«Романтики много не бывает. Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах?» — написала Анна в своем микроблоге.  

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Анна Бузова подготовила сюрприз возлюбленному
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Интернет-пользователям пришелся по душе сюрприз звезды. «Молодцы, такие нежные моменты навсегда останутся в памяти», — прокомментировала одна из подписчиц. И все же некоторые заметили, что лучше, если бы сюрприз для девушки устроил ее избранник. «Вы всегда все сами делаете, а он пока даже на предложение не решился», — сетуют фолловеры. 

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Комментарии

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  • Мне бы страшно не понравился такой сюрприз. Мы два года назад тоже купили квартиру в черновой отделке и я просто представила себя в той обстановке. Брр... Там же даже руки помыть негде и в туалет сходить некуда. Дышишь бетонной пылью и строительной грязью и она оседает на всем, на еде в том числе. Особенно на фоне коронавируса есть немытыми руками очень вдохновляюще, ага.
  • Она красивая очнь, но такая всегда одинаковая, и выражение лица одно и тоже на всех фото, и прически
  • 🙄😂ахахаха. Это просто бред.одного раза было достаточно похвастаться квартирой
  • Какая то дурь ,хвастаться чем ?что она ему романтик делает? А не он ей ...
  • Интересно, а на чье имя и чьи деньги куплена эта новостройка, они же не в браке....

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