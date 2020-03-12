Однако пока Бузова и Штрыков не начали сложные отделочные работы. Вместо этого девушка решила порадовать избранника, устроив ему сюрприз в новостройке.

Бузова встретила любимого ужином прямо на полу пустой неотремонтированной квартиры.

«Романтики много не бывает. Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах?» — написала Анна в своем микроблоге.