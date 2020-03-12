Пару недель назад Анна Бузова сообщила фолловерам радостную новость: она и ее возлюбленный Константин Штрыков приобрели квартиру в Москве.
Молодая женщина не раскрыла, в каком районе столицы находится ее дом, но уточнила, что жилье приобретено не в ипотеку.
Анна поведала, что очень боится начинать ремонт в новостройке — все-таки на это потребуется еще немало сил и денег. Опасается знаменитость и всем известного стереотипа о том, что многие пары во время ремонта ругаются, а некоторые и вовсе распадаются.
Однако пока Бузова и Штрыков не начали сложные отделочные работы. Вместо этого девушка решила порадовать избранника, устроив ему сюрприз в новостройке.
Бузова встретила любимого ужином прямо на полу пустой неотремонтированной квартиры.
«Романтики много не бывает. Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах?» — написала Анна в своем микроблоге.
Интернет-пользователям пришелся по душе сюрприз звезды. «Молодцы, такие нежные моменты навсегда останутся в памяти», — прокомментировала одна из подписчиц. И все же некоторые заметили, что лучше, если бы сюрприз для девушки устроил ее избранник. «Вы всегда все сами делаете, а он пока даже на предложение не решился», — сетуют фолловеры.
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