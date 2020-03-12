«Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв»: Нателла Крапивина встала на защиту Джигана и Харви Вайнштейна

Нателла Крапивина известна своей четкой позицией по интересующему ее поводу. На этот раз «под обстрел» продюсера и близкой подруги Светланы Лободы попали любители хайпа. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Светлана Лобода и Нателла Крапивина

На Инстаграм Нателлы Крапивиной подписано свыше 230 тыс. фолловеров: продюсер интересует пользователей Сети не только дружбой со Светланой Лободой, но и своими мыслями. Знаменитость регулярно выкладывает посты с размышлениями — о мире, о жизни, о приоритетах. Пользователи Сети особенно ценят остроту ума Нателлы и ее порой неоднозначные заключения. В комментариях к постам звездного продюсера нередко завязывается дискуссия. 

Откликается Нателла и на происходящие в мире события, причем в своей хлесткой манере. 12 марта она рассказала, как относится ко всему, что обсуждается в последние несколько дней в России.

Новое фото Нателлы Крапивиной

«Как же задолбало это хайпожорство! Абсолютно на всем! Ладно уже всякие там рэперы — милые, безвредные и абсолютно безнадежные ребята. Но история с Джиганом и его свистоплясками меня реально взбодрила. Ну повеселился чувак, девиц за тельца пощипал и — о боги! — мир выражает тонны соболезнований его супруге, вместо того чтобы сказать: ''Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв! Тем более, до хрена лет вместе, куча детей, ну пусть расслабится''», — возмутилась Нателла.

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Нателла Крапивина заступилась за Джигана
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На этом продюсер не остановилась. «Еще и Вайнштейну влепили 23 года! Без серьезной доказательной базы! И все, пусть с молчаливого, но согласия так называемых жертв. Я не оправдываю дедушку Харви, но он все-таки гениальный продюсер и большой меценат. А Вуди Аллен! Это вообще моя личная практически боль! Книгу ему издать не дают! Потому, что сын возразил! Короче, коронавирус, курс доллара, обнуление, ядерное оружие и даже Том Хэнкс с супругой на карантине в Австралии — далеко не самое страшное. Самое страшное — это тотальное отупение и патологическое желание привлечь к себе внимание всеми возможными и невозможными способами!» — написала Нателла Крапивина. 

А вы согласны с ее мнением?

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Комментарии

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  • Лучше промолчать чем молоть ерунду.
  • Нет , не согласны! Пусть её кто то домагётся или изгасилует, или муж ( которого у неё нет?) тётек чужих посчипает, вот после этого пусть и пишет свои « тупозаключения»
  • Я с ней согласна. Ее подопечная Лобода ведь не привлекает внимание всеми возможными способами, нет, нет, что вы, что вы... Интересно, а что думает по этому поводу Тиль Линдеманн?
  • хто эта хайпящая на чужих историях тетенька? очередная блогерша?

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