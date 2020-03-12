На Инстаграм Нателлы Крапивиной подписано свыше 230 тыс. фолловеров: продюсер интересует пользователей Сети не только дружбой со Светланой Лободой, но и своими мыслями. Знаменитость регулярно выкладывает посты с размышлениями — о мире, о жизни, о приоритетах. Пользователи Сети особенно ценят остроту ума Нателлы и ее порой неоднозначные заключения. В комментариях к постам звездного продюсера нередко завязывается дискуссия.
Откликается Нателла и на происходящие в мире события, причем в своей хлесткой манере. 12 марта она рассказала, как относится ко всему, что обсуждается в последние несколько дней в России.
«Как же задолбало это хайпожорство! Абсолютно на всем! Ладно уже всякие там рэперы — милые, безвредные и абсолютно безнадежные ребята. Но история с Джиганом и его свистоплясками меня реально взбодрила. Ну повеселился чувак, девиц за тельца пощипал и — о боги! — мир выражает тонны соболезнований его супруге, вместо того чтобы сказать: ''Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв! Тем более, до хрена лет вместе, куча детей, ну пусть расслабится''», — возмутилась Нателла.
На этом продюсер не остановилась. «Еще и Вайнштейну влепили 23 года! Без серьезной доказательной базы! И все, пусть с молчаливого, но согласия так называемых жертв. Я не оправдываю дедушку Харви, но он все-таки гениальный продюсер и большой меценат. А Вуди Аллен! Это вообще моя личная практически боль! Книгу ему издать не дают! Потому, что сын возразил! Короче, коронавирус, курс доллара, обнуление, ядерное оружие и даже Том Хэнкс с супругой на карантине в Австралии — далеко не самое страшное. Самое страшное — это тотальное отупение и патологическое желание привлечь к себе внимание всеми возможными и невозможными способами!» — написала Нателла Крапивина.
А вы согласны с ее мнением?
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