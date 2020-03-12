На этом продюсер не остановилась. «Еще и Вайнштейну влепили 23 года! Без серьезной доказательной базы! И все, пусть с молчаливого, но согласия так называемых жертв. Я не оправдываю дедушку Харви, но он все-таки гениальный продюсер и большой меценат. А Вуди Аллен! Это вообще моя личная практически боль! Книгу ему издать не дают! Потому, что сын возразил! Короче, коронавирус, курс доллара, обнуление, ядерное оружие и даже Том Хэнкс с супругой на карантине в Австралии — далеко не самое страшное. Самое страшное — это тотальное отупение и патологическое желание привлечь к себе внимание всеми возможными и невозможными способами!» — написала Нателла Крапивина.



А вы согласны с ее мнением?