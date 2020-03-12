Родственники Высоцкой хотели, чтобы она вышла замуж не за Андрея Кончаловского, а за его сына Егора

82-летний Андрей Кончаловский старше своей супруги Юлии на 36 лет. Однако пару это никогда не волновало. В отличие от некоторых родственников звездной семьи.

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уже 22 года живут душа в душу. Их крепкая и дружная семья подает пример многим. А они сами не перестают делиться радостными семейными моментами. Так, в феврале Андрей Сергеевич выложил совместную фотографию с Высоцкой и заявил, что считает себя «счастливым человеком».

На днях в беседе с Дмитрием Быковым на его шоу «Жалкая замена литературы» режиссер поделился историей непростых отношений с семьей Юлии. В начале их совместной жизни у Высоцкой был конфликт с родными из-за большой разницы в возрасте между возлюбленными. По словам Кончаловского, дедушка телеведущей был категорически против их брака.

«Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за моего сына Егора», — поделился режиссер.

Дедушка Высоцкой решил скрыть слезы и ушел на балкон. «Такой вот замечательный человек был», — добавил Андрей.

...
Андрей Кончаловский старше Юлии Высоцкой на 36 лет
1 из 10

На тот момент старшему сыну Кончаловского Егору было 32 года. А Высоцкой — 24. По возрасту они прекрасно подходили друг другу. Однако сердце Юлии принадлежало Андрею.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633