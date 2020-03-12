Родственники Высоцкой хотели, чтобы она вышла замуж не за Андрея Кончаловского, а за его сына Егора

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уже 22 года живут душа в душу. Их крепкая и дружная семья подает пример многим. А они сами не перестают делиться радостными семейными моментами. Так, в феврале Андрей Сергеевич выложил совместную фотографию с Высоцкой и заявил, что считает себя «счастливым человеком».
На днях в беседе с Дмитрием Быковым на его шоу «Жалкая замена литературы» режиссер поделился историей непростых отношений с семьей Юлии. В начале их совместной жизни у Высоцкой был конфликт с родными из-за большой разницы в возрасте между возлюбленными. По словам Кончаловского, дедушка телеведущей был категорически против их брака.
«Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за моего сына Егора», — поделился режиссер.
Дедушка Высоцкой решил скрыть слезы и ушел на балкон. «Такой вот замечательный человек был», — добавил Андрей.
На тот момент старшему сыну Кончаловского Егору было 32 года. А Высоцкой — 24. По возрасту они прекрасно подходили друг другу. Однако сердце Юлии принадлежало Андрею.
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