Родственники Высоцкой хотели, чтобы она вышла замуж не за Андрея Кончаловского, а за его сына Егора

На днях в беседе с Дмитрием Быковым на его шоу «Жалкая замена литературы» режиссер поделился историей непростых отношений с семьей Юлии. В начале их совместной жизни у Высоцкой был конфликт с родными из-за большой разницы в возрасте между возлюбленными. По словам Кончаловского, дедушка телеведущей был категорически против их брака.

«Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за моего сына Егора», — поделился режиссер.